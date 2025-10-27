Η Κομισιόν θα εισηγηθεί προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του 2025 ένα πακέτο μέτρων ώστε να προχωρήσει η εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην ΕΕ προκειμένου η Γηραιά Ήπειρος να μπορέσει να ανταγωνιστεί την Wall Street.

Όπως μετέδωσε το Politico τη Δευτέρα, η Κομισιόν θα προτείνει τον Δεκέμβριο την τροποποίηση τουλάχιστον 10 χρηματοπιστωτικών νόμων που καλύπτουν όλα τα θέματα, από τη ρύθμιση των επενδυτικών προϊόντων και των κρυπτονομισμάτων έως τον σχεδιασμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να καταστούν διαθέσιμες περισσότερες επενδύσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία που αντιμετωπίζει δυσκολίες, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσει με τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι υφιστάμενοι νόμοι που θα τροποποιηθούν περιλαμβάνουν τους βασικούς κανόνες της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, γνωστούς ως MiFID και MiFIR, τους κανόνες για τους οργανισμούς εκκαθάρισης, γνωστούς ως EMIR, τους κανόνες για τις επενδύσεις, γνωστούς ως AIFMD και την οδηγία UCITS, τους κανόνες για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, γνωστούς ως CSDR, τους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα, γνωστούς ως MiCA, και τον κανονισμό που διέπει την εποπτική αρχή των αγορών ESMA

.

Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να προτείνει μια αναδιάρθρωση του τρόπου εποπτείας των εταιρειών των χρηματοπιστωτικών αγορών — ένα ζήτημα που ήταν βαθιά πολιτικό και σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένο από τις εθνικές πρωτεύουσες στο παρελθόν. Οι περισσότερες εταιρείες εποπτεύονται επί του παρόντος σε εθνικό επίπεδο, αλλά η Επιτροπή επιθυμεί να μεταφέρει περισσότερη εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ υπό την εποπτική αρχή ESMA με έδρα το Παρίσι.

Η Επιτροπή επιθυμεί πλέον να μεταφέρει την εποπτεία όλων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων στην ESMA. Επιθυμεί επίσης να μεταφέρει την εποπτεία των μεγάλων διασυνοριακών χρηματιστηρίων, των οργανισμών εκκαθάρισης και των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων στον κεντρικό εποπτικό φορέα της ΕΕ.

Το μοντέλο διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της ESMA θα αναμορφωθεί ώστε να αντανακλά τον μεγαλύτερο ρόλο της. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα ανεξάρτητο εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις εποπτείας, σε αντίθεση με την τρέχουσα δομή, όπου το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων είναι ένα συμβούλιο αποτελούμενο από εθνικές εποπτικές αρχές. Το ποσοστό της χρηματοδότησης της ESMA που προέρχεται από τέλη εποπτείας που καταβάλλονται από τον κλάδο θα αυξηθεί, ενώ το ποσοστό της χρηματοδότησης από τις εθνικές εποπτικές αρχές θα μειωθεί.