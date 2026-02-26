Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν αναμένει ακόμα «κύμα» απολύσεων λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ευρωζώνη -που είναι υψηλότερος από τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή- αναμένεται να διαμορφωθεί προς τα επίπεδα του 2% προς το τέλος του 2026, ανέφερε την Πέμπτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Γαλλίδα αξιωματούχος μίλησε για τη σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, που έφτασε από το 10,6% τον Οκτώβριο του 2022 στο 1,7% για τον Ιανουάριο του 2026.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ έχει θέσει ως στόχο για τον πληθωρισμό τα επίπεδα του 2% ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Λαγκάρντ είπε πως ο πληθωρισμός των τροφίμων, ο οποίος είναι κρίσιμος για την αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών, θα σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από τον στόχο του 2% στα τέλη του 2026.

Η ίδια επανέλαβε την πρόβλεψη της ΕΚΤ ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, καθώς η αύξηση των μισθών επιβραδύνεται και η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά το δύσκολο εμπορικό περιβάλλον.

Επιπλέον, η Λαγκάρντ είπε πως οι αντιλήψεις των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό έουν σημασία για την ΕΚΤ για τρεις βασικούς λόγους:

Πρώτον, οι αντιλήψεις επηρεάζουν άμεσα την οικονομική συμπεριφορά

Δεύτερον, οι αντιλήψεις για τον τρέχοντα πληθωρισμό διαμορφώνουν τις προσδοκίες για τον μελλοντικό πληθωρισμό

Τρίτον, οι αντιλήψεις για τον πληθωρισμό μπορούν να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ

Οι απολύσεις και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αναφερόμενη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε πως η AI αυξάνει την παραγωγικότητα στην Ευρωζώνη και συμπλήρωσε αναφορικά με τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για την περικοπή θέσεων εργασίας πως , δεν βλέπουμε ακόμη συνέπειες όσον αφορά την αγορά εργασίας και το κύμα απολύσεων που φοβόμαστε, και όπως γνωρίζετε, θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο μέλλον».

Τα σενάρια για αποχώρηση από την ΕΚΤ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ έκανε νύξη στα σενάρια που υπάρχουν αναφορικά με την αποχώρηση της ίδιας από την ηγεσία της ευρωτράπεζας προτού ολοκληρωθεί η τρέχουσα θητεία της.

«Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα από τα στοιχεία της αποστολής που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Η βασική μου θέση είναι ότι θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί η θητεία μου για να υλοποιηθεί και να εδραιωθεί η αποστολή: σταθερότητα των τιμών και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα σταθερό ευρώ σε όλες τις μορφές του».

Η θητεία της Λαγκάρντ διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 2027. Το ψηφιακό ευρώ, εάν τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα είναι έτοιμο πριν από το 2028, σύμφωνα με την ΕΚΤ.