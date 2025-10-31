Λαγκάρντ για ψηφιακό ευρώ: Μπαίνουμε στην τελική φάση - Αν όλα πάνε καλά, θα κυκλοφορήσει το 2029

Το 2029 το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα, ανακοίνωσε σε βίντεο - ανάρτησή της η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, λέγοντας πως έχουμε μπει στην τελική φάση υλοποίησης του πρότζεκτ.

Σε πρώτη φάση, θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος το 2027.

«Πρόκειται για ένα μεγάλο πρότζεκτ, γιατί το ευρώ είναι το νόμισμά μας και μας ενώνει. Είναι ένα σύμβολο εμπιστοσύνης στο κοινό πεπρωμένο μας», τόνισε η Λαγκάρντ.

Πιο αναλυτικά όσα είπε η πρόεδρος της ΕΚΤ:

«Σας έχω καλά νέα από το μέτωπο του ψηφιακού ευρώ. Σήμερα το Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην επόμενη και τελική φάση του προπαρασκευαστικού σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ. Τα άλλα καλά νέα είναι πως στις 23 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους να επιταχύνουμε τη διαδικασία ώστε το ψηφιακό ευρώ να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό.

Είναι σημαντικό γιατί όσο και να συνεχίσουν τα χαρτονομίσματα να κυκλοφορούν θέλουμε τα μετρητά και στη μορφή του ψηφιακού ευρώ, ώστε να κυκλοφορούν τα χαρτονομίσματα και να κάνουμε κλικ με μετρητά με το ψηφιακό ευρώ. Περαιτέρω δουλειά αναμένεται το επόμενο διάστημα και αν λάβουμε την έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο μες στο 2026, το 2027 θα μπορέσει το ψηφιακό ευρώ να λειτουργήσει πιλοτικά.

Αν πετύχει η δοκιμαστική περίοδος, θα κυκλοφορήσει επίσημα σε όλη την Ευρώπη το 2029. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρότζεκτ, γιατί το ευρώ είναι το νόμισμά μας και μας ενώνει. Είναι ένα σύμβολο εμπιστοσύνης στο κοινό πεπρωμένο μας. Πάμε λοιπόν για την επόμενη και τελική φάση του ψηφιακού ευρώ».