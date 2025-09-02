Κρίση στη Γαλλία: Σε υψηλό 16 ετών τα 30ετή ομόλογα, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις

Οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας σημείωσαν την Τρίτη την υψηλότερη άνοδο των τελευταίων 16 ετών, λόγω των ανησυχιών για τα δημοσιονομικά, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης.

Το ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας, Εθνικός Συναγερμός, δήλωσε τη Δευτέρα ότι προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές, προβλέποντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ανατρέψουν την μειοψηφική κυβέρνηση σε ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009, στο 4,513%, σημειώνοντας άνοδο 6,5 μονάδων βάσης.

Η Ευρωζώνη

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων πολύ μακροπρόθεσμης διάρκειας έχουν υποστεί πιέσεις πώλησης, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι τα επενδυτικά σχέδια της Γερμανίας, σε συνδυασμό με τις πιθανές αυξήσεις των αμυντικών δαπανών σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, θα οδηγήσουν σε αύξηση των επιπέδων χρέους.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Γερμανίας, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,79%. Οι αποδόσεις των 30ετών γερμανικών ομολόγων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών, στο 3,41%.

Η απόδοση των 30ετών βρετανικών ομολόγων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Οι αποδόσεις των 30ετών ισπανικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,29%, αφού έφτασαν στο 4,297%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιταλικών ομολόγων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, στο 4,661%.