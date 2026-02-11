Κομισιόν: Η ενιαία αγορά μπορεί να προχωρήσει και χωρίς το σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ

Ο στόχος της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των 27 χωρών της ΕΕ, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν έρχονται ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στο Βέλγιο και στην οποία θα τεθεί επί τάπητος το ακανθώδες ζήτημα της ενιαίας αγοράς και οι κινήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος ανέφερε στην ομιλία της πως τη δεδομένη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος κατακερματισμός στην Ευρώπη, τονίζοντας παράλληλα πως η ΕΕ «χρειάζεται μια μεγάλη, βαθιά και ρευστή κεφαλαιαγορά, η οποία επί του παρόντος είναι υπερβολικά κατακερματισμένη στην Ευρώπη».

Η ίδια συμπλήρωσε πως «η ΕΕ επιθυμεί να δημιουργήσει μια Ένωση Κεφαλαιαγορών με τα 27 κράτη μέλη της, αλλά μπορεί να προχωρήσει σε μικρότερη ομάδα, εάν χρειαστεί».

Η φον ντερ Λάιεν είπε ακόμα πως «ελπίζω να στηρίξουμε ένα πλάνο για ένα ενιαίο οδικό χάρτη προς την ενιαία αγορά το 2028 κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει στις 3 Μαρτίου του 2025», με σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ληφθούν μέτρα για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

«Ας πάρουμε ξανά το παράδειγμα των ΗΠΑ. Ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, ένα χρηματοπιστωτικό κέντρο και μια χούφτα άλλα χρηματοπιστωτικά κέντρα. Εδώ στην Ευρώπη, δεν έχουμε μόνο 27 διαφορετικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, το καθένα με τη δική του εποπτική αρχή» σημείωσε η ίδια.

Terrible Ten

Υπενθυμίζεται πως η Κομισιόν έχει καταγράψει τα δέκα σημαντικότερα εμπόδια για την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αυτό που η Κομισιόν έχει περιγράψει ως «Terrible Ten») θα τεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν την Πέμπτη ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη στο κάστρο Αλντέν Μπισέν του Βελγίου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η αντιμετώπιση αυτών των 10 εμποδίων πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ.

Ακολουθεί η λίστα των Terrible Ten: