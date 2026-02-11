Terrible Ten για την ενιαία αγορά της Ευρώπης

Τα δέκα σημαντικότερα εμπόδια για την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αυτό που η Κομισιόν έχει περιγράψει ως «Terrible Ten») θα τεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχουν την Πέμπτη ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη στο κάστρο Αλντέν Μπισέν του Βελγίου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η αντιμετώπιση αυτών των 10 εμποδίων πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ.

Ακολουθεί η λίστα των Terrible Ten:

Περίπλοκη ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων: Υψηλά εμπόδια για την ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο. Υπερβολικά περίπλοκοι κανόνες της ΕΕ: Οι νόμοι της ΕΕ είναι μερικές φορές αντιφατικοί. Έλλειψη κυριότητας της ενιαίας αγοράς: Οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν εφαρμόζουν ούτε ενσωματώνουν τους κοινούς κανόνες που έχουν συμφωνήσει. Περιορισμένη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων: Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μετακινούνται εύκολα μεταξύ των χωρών, επειδή τα πτυχία τους δεν αναγνωρίζονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Έλλειψη κοινών προτύπων: Οι τεχνικές ή ποιοτικές απαιτήσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κατακερματισμένοι κανόνες για τη συσκευασία, την επισήμανση και τα απόβλητα: Διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί, συχνά περιβαλλοντικοί. Έλλειψη συμμόρφωσης των προϊόντων: Συχνά υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα προϊόντων μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Περιοριστικοί εθνικοί κανονισμοί για τις υπηρεσίες: Λόγω των διαφορετικών νόμων, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Δύσκολη απόσπαση εργαζομένων: Η πολιτική ευαισθησία που σχετίζεται με την αποδοχή εργαζομένων από άλλες χώρες της ΕΕ και τα υψηλά διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται περιορίζουν τη διασυνοριακή απασχόληση. Εδαφικοί περιορισμοί στην προμήθεια: Υπάρχουν περιορισμοί που εμποδίζουν τους λιανοπωλητές να προμηθεύονται προϊόντα από όλη την ΕΕ.

Στο επίκεντρο η στάση της ΕΕ απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα

Το Reuters σχολιάζει ενόψει της συνάντησης πως η Η ανάπτυξη της ΕΕ ήταν σταθερά χαμηλότερη από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με την παραγωγικότητα και την καινοτομία της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, να υστερούν.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει τώρα τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και, πιο πρόσφατα, τις απειλές για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία, καθώς και τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών που χρειάζεται επειγόντως η 27μελής ένωση.

Καθώς η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερο πλούτο για να καλύψει τις ανάγκες της αποκαρβονικοποίησης και της ψηφιοποίησης και να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι σε μια επιθετική Ρωσία, η ένωση συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι τώρα είναι η ώρα για δράση.

Οι πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι και Ενρίκο Λέτα, συντάκτες δύο σημαντικών εκθέσεων το 2024 σχετικά με την πρόκληση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την ενιαία αγορά της, έχουν επίσης προσκληθεί να μοιραστούν τις απόψεις τους.

Ωστόσο, η Ρέινχιλντε Βέουγκελερς, ανώτερη ερευνήτρια στο think tank Bruegel, εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς το αν η ανταλλαγή ιδεών της Πέμπτης θα οδηγήσει σε κάτι περισσότερο από μια «ωραία δήλωση».

Η έκθεση του Ντράγκι έχει υιοθετηθεί ως σχέδιο που πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ, με μια σειρά προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση, την άμυνα και τη μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ωστόσο, η δεξαμενή σκέψης European Policy Innovation Council, της οποίας το Παρατηρητήριο Ντράγκι παρακολουθεί την εφαρμογή των 383 συστάσεών του, δήλωσε ότι μέχρι τον Ιανουάριο μόνο το 15% είχε εφαρμοστεί και ένα επιπλέον 24% είχε εφαρμοστεί εν μέρει. Η πρόοδος, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν περισσότερο σταδιακή παρά μετασχηματιστική.

Ο Λέτα δήλωσε ότι το ποτήρι είναι «μισογεμάτο» όσον αφορά την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, με κάποια πρόοδο σε κρίσιμες πρωτοβουλίες όπως οι υπηρεσίες και το κεφάλαιο. Είπε ότι η ΕΕ πρέπει να ολοκληρώσει μια ενεργειακή ένωση, μια ψηφιακή ένωση και μια κεφαλαιαγορά σε επίπεδο ΕΕ που θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις επενδύσεις των ΗΠΑ σε νεότερες εταιρείες και υποδομές.

Το βασικό του μήνυμα προς τους ηγέτες θα ήταν να δεσμευτούν για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ έως το 2028.

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθούμε στον Τραμπ και στις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κίνα, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ με διαφορετικούς τρόπους», δήλωσε στο Reuters.

Made in Europe

Ενώ όλες οι χώρες της ΕΕ επιθυμούν ένα πιο ανταγωνιστικό μπλοκ, διαφωνούν ως προς τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε την Τρίτη την έκκλησή του προς την ΕΕ να προχωρήσει σε περισσότερες κοινές δανειοληψίες, προκειμένου να επενδύσει σε μεγάλη κλίμακα και να αμφισβητήσει την ηγεμονία του δολαρίου.

Η Γαλλία προωθεί επίσης μια στρατηγική «Made in Europe» που θα θέτει ελάχιστες απαιτήσεις για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο των αγαθών που αγοράζονται με δημόσια χρήματα.

Η προσέγγιση αυτή έχει διχάσει τις χώρες της ΕΕ και έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι προμηθεύονται πολλά εξαρτήματα για τα αυτοκίνητα από χώρες εκτός της ΕΕ.

Η Γερμανία υποστηρίζει ότι το κλειδί είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και όχι η δημιουργία νέου χρέους. Τονίζει επίσης την ανάγκη για εμπορικές συμφωνίες, όπως με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur, τις οποίες η Γαλλία απορρίπτει λόγω της αντίθεσης των Γάλλων αγροτών.

Πριν από τη συνάντηση της Πέμπτης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ορισμένοι άλλοι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στην Αμβέρσα με επικεφαλής εταιρειών την Τετάρτη για μια Σύνοδο Κορυφής της βιομηχανίας με σκοπό να διατυπώσουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

«Το καλό με τα ευρωπαϊκά προβλήματα είναι ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να τα λύσει μόνη της αν το ήθελε. Διότι πολλά έχουν να κάνουν με την ευελιξία, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Energy, Κρίστιαν Μπρουχ.