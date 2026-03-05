Κίνα: Τριγμοί στην κυριαρχία της BYD – Επέλαση από Xiaomi και Geely στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων

Αλλαγή σκηνικού παρατηρείται στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV) για τις αρχές του 2026, με την BYD, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή παγκοσμίως, να χάνει έδαφος έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο συνδυαστικός όγκος πωλήσεων της BYD για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο παρουσίασε πτώση της τάξης του 36% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά την προσαρμογή των στοιχείων για την εποχικότητα της κινεζικής Πρωτοχρονιάς, η υποχώρηση της BYD αντανακλά μια ευρύτερη τάση «ισοπέδωσης» των μεριδίων αγοράς, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε νέες, τεχνολογικά προηγμένες προτάσεις.

Η «αντεπίθεση» των Xiaomi και Geely

Ενώ η BYD πιέζεται, άλλοι παίκτες καταγράφουν εντυπωσιακά άλματα, καθώς η Zeekr (Geely) σημείωσε την μεγαλύτερη άνοδο με εκτόξευση πωλήσεων κατά 84%, ενώ η Nio κατέγραψε αύξηση 77% στο πρώτο δίμηνο.

Παράλληλα, η Xiaomi εδραιώνεται ως υπολογίσιμος παίκτης στην αυτοκινητοβιομηχανία, με το νέο SUV YU7 να αναδεικνύεται στο best-seller μοντέλο του Ιανουαρίου στην Κίνα, ξεπερνώντας σε πωλήσεις ακόμα και το Model Y της Tesla, αφού οι συνολικές πωλήσεις της Xiaomi αυξήθηκαν κατά 48%.

Η Leapmotor ενισχύθηκε κατά 19%, φτάνοντας τις 60.126 μονάδες, ενώ αντιθέτως, η Xpeng βρέθηκε στη δίνη της πτώσης με απώλειες 42% και η Li Auto είδε τις παραδόσεις της να υποχωρούν οριακά κατά 4%.

Η «παγίδα» της νέας φορολογίας

Αναλυτές αποδίδουν την επιβράδυνση της ζήτησης στην επαναφορά του φόρου αγοράς 5% στα οχήματα νέας ενέργειας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στο τέλος του 2025. Η κίνηση αυτή των κινεζικών αρχών ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια «απογαλακτισμού» των εταιρειών από τις κρατικές επιδοτήσεις, ωθώντας τες προς την αυτονομία και τον υγιή ανταγωνισμό.

«Το προβάδισμα της BYD είναι υπαρκτό αλλά συρρικνώνεται. Η συμπίεση των μεριδίων στην εγχώρια αγορά είναι πλέον η νέα πραγματικότητα», σημειώνει ο Leon Cheng, επικεφαλής του mobility practice στην YCP.

Παρά την εγχώρια πίεση, η BYD διατηρεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα: τις εξαγωγές. Τον Φεβρουάριο, για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας, οι πωλήσεις στο εξωτερικό ξεπέρασαν τις εγχώριες. Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο μονάδες να έχουν πωληθεί διεθνώς το 2025, η BYD διαθέτει ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας που οι αμιγώς εγχώριοι ανταγωνιστές της στερούνται.

Για το υπόλοιπο του 2026, η αγορά αναμένει την απάντηση της BYD μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Η αναμενόμενη κυκλοφορία της Blade Battery 2.0 και των συστημάτων ταχείας φόρτισης δεύτερης γενιάς θεωρούνται τα «όπλα» με τα οποία ο κολοσσός θα επιχειρήσει να ανακτήσει την κυριαρχία του.