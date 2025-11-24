Κίνα και Γερμανία ενισχύουν τους οικονομικούς δεσμούς παρά τις εντάσεις για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Η Κίνα επεδίωξε την ενίσχυση των σχέσεών της σε υψηλότατο επίπεδο με τη νέα γερμανική κυβέρνηση, καθώς ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός εμπορικός εταίρος του Πεκίνου προσπαθεί να μειώσει τις εντάσεις που προκάλεσαν οι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις γερμανικές γραμμές παραγωγής και έχουν οδηγήσει σε προτάσεις για μείωση κινδύνου (de-risking).

Το Πεκίνο έχει πραγματοποιήσει μια ασυνήθιστα γρήγορη αναστροφή στις σχέσεις με το Βερολίνο, μετά τη διαφωνία για τους περιορισμούς στις εξαγωγές κινεζικών μικροτσίπ και σπάνιων γαιών, που οδήγησε τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ να ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Κίνα τον Οκτώβριο.

«Η Κίνα και η Γερμανία είναι σημαντικοί οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι», δήλωσε ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Τσιάγκ στον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στο περιθώριο της συνόδου της G20 την Κυριακή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι δύο κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για να ενισχύσουν τον διάλογο και την επικοινωνία, ώστε να αντιμετωπιστούν σωστά οι αντίστοιχες ανησυχίες τους», ανέφερε η κινεζική ειδησεογραφική υπηρεσία Xinhua, πριν προτείνει στενότερη συνεργασία σε μια σειρά στρατηγικών βιομηχανιών.

Μόλις πριν λίγους μήνες μια συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών φαινόταν απίθανη, αλλά και οι δύο πλευρές, εμπλεκόμενες στις συνέπειες του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας και αναζητώντας τρόπους διαφοροποίησης από την μεγαλύτερη αγορά καταναλωτών του κόσμου, έχουν αφήσει πίσω τους τις διαφορές.

Ο Μέρτς αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης Βαντεφούλ συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του, Βανγκ Γι, να επαναπρογραμματίσει το ταξίδι του στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπειλ συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αντιπρόεδρο της Κίνας Χε Λιφενγκ, με τις δύο χώρες να δηλώνουν ότι η συνάντηση προώθησε τις προσπάθειες για υπέρβαση των εμπορικών εντάσεων.

Παρά τις τριβές σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία και τις ενέργειές της στον Ινδοειρηνικό, αλλά και την έντονη κριτική του Βερολίνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κρατικά επιδοτούμενη βιομηχανική πολιτική της Κίνας, οι δύο χώρες παραμένουν δεμένες από μια τεράστια και αμοιβαία επωφελή εμπορική σχέση.

Η Κίνα αγόρασε πέρυσι γερμανικά προϊόντα αξίας 95 δισ. δολαρίων, περίπου το 12% των οποίων ήταν αυτοκίνητα, ενώ η Γερμανία αγόρασε κινεζικά προϊόντα αξίας 107 δισ. δολαρίων, κυρίως μικροτσίπ και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Ο Λι Τσιάγκ τόνισε ότι «ελπίζει η Γερμανία να διατηρήσει μια λογική και ρεαλιστική πολιτική απέναντι στην Κίνα και να εξαλείψει την παρέμβαση και τις πιέσεις».

Για τη Γερμανία, η Κίνα αποτελεί σχεδόν αναντικατάστατη αγορά αυτοκινήτων και ευθύνεται για σχεδόν το ένα τρίτο των πωλήσεων των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι γερμανικές εταιρείες χημικών και φαρμάκων έχουν επίσης μεγάλη παρουσία στη χώρα, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από εγχώριες εταιρείες.

Ο Λι δήλωσε ότι «η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Γερμανία για να εκμεταλλευτεί τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης ... σε αναδυόμενους τομείς όπως η νέα ενέργεια, η έξυπνη παραγωγή, η βιοϊατρική, η τεχνολογία υδρογόνου και η έξυπνη οδήγηση».