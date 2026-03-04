Σοβαρούς κλυδωνισμούς εξακολουθεί να προκαλεί για τρίτη ημέρα στις διεθνείς αγορές μετοχών και εμπορευμάτων ο πόλεμος που σοβεί στη Μ. Ανατολή. Με κάθετη πτώση 12% έκλεισε ο KOSPI της Ν. Κορέας, κέρδη στις ευρωαγορές, άνοδος 3% για το πετρέλαιο, στα 56 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο.

Κέρδη στις ευρωαγορές

Ειδικότερα, με άνοδο άνοιξαν την Τετάρτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο περιφερειακός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,43%, διαμορφούμενος στις 606,42 μονάδες. Ο FTSE 100 του Λονδίνου καταγράφει οριακή πτώση κατά 0,07%, στις 10.476,86 μονάδες ενώ ο DAX της Γερμανίας και ο CAC 40 της Γαλλίας κινούνταν περίπου στο +0,27 και +0,04%, αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, ο ισπανικός IBEX 35 διαπραγματευόταν λίγο κάτω από το επίπεδο της αμετάβλητης μεταβολής, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με τη χώρα. Η Ισπανία είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι περιφερειακές μετοχές είχαν υποχωρήσει έντονα την Τρίτη, καθώς η σύγκρουση συνέχισε να επιβαρύνει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα. Τις απώλειες ηγήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών, των ασφαλιστικών, του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, καθώς και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Το υψηλότερο άνοιγμα στην Ευρώπη την Τετάρτη έρχεται καθώς οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ δυτικές χώρες προσπαθούν να οργανώσουν πτήσεις εκκένωσης για τους πολίτες τους στην περιοχή.

Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια

Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι ασιατικές αγορές σημείωσαν απότομη πτώση την Τετάρτη, με τα χρηματιστήρια στη Ν. Κορέα να σημειώνουν «βουτιά» 12%, καθώς οι αυξημένες ανησυχίες για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και οι πληθωριστικές επιπτώσεις της απομακρύνουν τους traders από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ρίσκα.

Ο KOSPI επλήγη περισσότερο από αυτήν την τάση, με τον δείκτη να είναι επίσης ευάλωτος στο selloff μετά την καταγραφή υψηλής κερδοφορίας τους πρώτους δύο μήνες του 2026.

Οι κινεζικές αγορές υποχώρησαν αφού τα στοιχεία του δείκτη PMI παρουσίασαν μικτή εικόνα για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Ο KOSPI της Ν. Κορέας είχε μακράν τη χειρότερη απόδοση στην Ασία, υποχωρώντας έως και 12% και επεκτείνοντας τις μεγάλες απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Παράλληλα, δέχτηκε πιέσεις από το μεγάλο selloff σε μεγάλες μετοχές κατασκευής τσιπ και αυτοκινήτων, με τις Samsung, SK Hynix Inc και Hyundai Motor να κατατάσσονται μεταξύ των μεγάλων χαμένων.

Η Samsung ειδικότερα δέχτηκε πλήγμα από μια έκθεση ότι η επερχόμενη εγκατάσταση τσιπ της εταιρείας στο Τέξας θα καθυστερήσει τη μαζική παραγωγή στο 2027 από τον προηγούμενο στόχο του 2026.

Οι ευρύτερες μετοχές τεχνολογίας στη Ν. Κορέα - οι οποίες οδήγησαν σε ένα κύμα αισιοδοξίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη τους τελευταίους δύο μήνες - επίσης υποχώρησαν απότομα, απομακρύροντας τον KOSPI από τα ιστορικά υψηλά που σημειώθνκαν την περασμένη εβδομάδα.

Στην Κίνα οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite υποχώρησαν περισσότερο από 1% ο καθένας μετά από τα μικτά στοιχεία του δείκτη PMI για τον Φεβρουάριο.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε σχεδόν κατά 3% λόγω των απωλειών στις τοπικά εισηγμένες κινεζικές μετοχές τεχνολογίας.

Τα επίσημα στοιχεία του κινεζικού PMI έδειξαν μια συνεχή συρρίκνωση τόσο στη μεταποιητική δραστηριότητα όσο και στις υπηρεσίες, με την ισχυρή ζήτηση για εξαγωγές να μην αντισταθμίζει την ασθενή τοπική κατανάλωση.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 2%, με τους επενδυτές να αναμένουν σε μεγάλο βαθμό να μην αναμένουν ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για το ΑΕΠ για το δ’ τρίμηνο.

Το ΑΕΠ έφτασε το 2,7%, υψηλό τριετίας στο δ’ τρίμηνο, χάρη στις σταθερές καταναλωτικές δαπάνες, τις κρατικές επενδύσεις και τη βελτίωση της παραγωγής από την πλευρά της προσφοράς.

Παρόλα αυτά, καταγράφηκαν ανησυχίες για τον ολοένα και πιο άκαμπτο πληθωρισμό της Αυστραλίας, με την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας να αυξάνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησαν κατά περίπου 4% έκαστος, από τις απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας και βιομηχανίας.

Η ανησυχία για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου ήταν ένα βασικό βάρος στις ασιατικές αγορές, δεδομένου ότι αρκετές μεγάλες οικονομίες στην περιοχή είναι καθαροί εξαγωγείς αργού πετρελαίου. Οι αναταράξεις του εφοδιασμού και οι αυξήσεις των τιμών που προκύπτουν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν αναμένεται να διαταράξουν την οικονομική ανάπτυξη, ειδικά σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης.

Στα 56 ευρώ το φυσικό αέριο: Συνεχίζεται η άνοδος για τρίτη σερί μέρα

Την ίδια στιγμή, άνοδο 3% σημειώνουν στις πρώτες συναλλαγές τα futures του φυσικού αερίου με την τιμή να διαμορφώνεται στα 55,9 ευρώ/MWh

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη 3/3, εκτινάχθηκε στα 63,75 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 43,2% μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Τα futures σκαρφάλωσαν σχεδόν 40% σε πάνω από 60€/MWh, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, μετά από άνοδο σχεδόν 35% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αύξησε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό της Ευρώπης με ΥΦΑ.

Η QatarEnergy σταμάτησε τη Δευτέρα την παραγωγή LNG, αφού ιρανικά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής LNG.

Αυτή η διακοπή μπορεί να επηρεάσει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά και εντείνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές.

Επιδεινώνοντας την κατάσταση, το Ιράν προχώρησε σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας περαιτέρω τις εξαγωγές από άλλους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής.

Αυτοί οι κίνδυνοι εφοδιασμού έρχονται σε μια εποχή που η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι χαμηλή, ανερχόμενη στο 31%, κάτω από το 40% που καταγράφηκε την ίδια εποχή πέρυσι.

Άνοδος 3% για το πετρέλαιο με το βλέμμα στις απόφασεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά 3% την Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν διέκοψε τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, όμως ο ρυθμός των κερδών επιβραδύνθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το αμερικανικό Ναυτικό να συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,43 δολάρια, ή 3%, στα 83,88 δολάρια το βαρέλι έως τις 10:00 ώρα Ελλάδας, αφού την Τρίτη έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κέρδισε 2,09 σεντς, ή 2,8%, στα 76,64 δολάρια, αφού έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Και τα δύο είχαν αυξηθεί περίπου κατά 5% ή και περισσότερο στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

«Αυτή τη στιγμή, η γεωπολιτική έχει ξεκάθαρα υπερκεράσει τους συνήθεις οδηγούς τιμών, όπως τα στοιχεία αποθεμάτων, τα αμερικανικά μακροοικονομικά δεδομένα ή τα σχόλια του ΟΠΕΚ», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

«Βραχυπρόθεσμα, τα βασικά σημεία που πρέπει να παρακολουθούμε είναι τα πραγματικά στοιχεία εξαγωγών από τον Κόλπο, τυχόν επιβεβαιωμένα περιστατικά με δεξαμενόπλοια, οι κινήσεις του αμερικανικού ναυτικού και ο τόνος του Ιράν», πρόσθεσε.

Ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους σε όλο το Ιράν την Τρίτη, προκαλώντας ιρανικά πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών σε μια περιοχή που αντιστοιχεί σε λίγο κάτω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ), έχει μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα — περίπου το μισό της παραγωγής του — λόγω περιορισμών αποθήκευσης και έλλειψης εξαγωγικής διόδου, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters. Ανέφεραν ότι η χώρα ενδέχεται να αναγκαστεί να διακόψει μέσα σε λίγες ημέρες και την υπόλοιπη παραγωγή της, σχεδόν 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αν δεν επανεκκινήσουν οι εξαγωγές.

Το Ιράν έχει επίσης στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η διέλευση από τα Στενά παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό Ναυτικό θα μπορούσε να αρχίσει, εφόσον χρειαστεί, να συνοδεύει πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στην U.S. International Development Finance Corporation να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για το θαλάσσιο εμπόριο στον Κόλπο.

«Η υπόσχεση αυτών των εγγυήσεων έρχεται τη στιγμή που οι ασφαλιστικές εταιρείες ακυρώνουν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου για πλοία που κινούνται μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, αλλά προφανώς δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι ναυτικές συνοδείες θα βοηθούσαν, αλλά και αυτή η προσπάθεια θα χρειαστεί χρόνο», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

Χώρες και εταιρείες έχουν αρχίσει να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές και πηγές προμήθειας. Η Ινδία και η Ινδονησία δήλωσαν ότι εξετάζουν άλλες ενεργειακές προμήθειες, ενώ ορισμένα κινεζικά διυλιστήρια είτε έκλειναν είτε επισπεύδουν τα προγράμματα συντήρησης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,6 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute (API), πολύ πάνω από τα 2,3 εκατ. βαρέλια που προέβλεπαν οι αναλυτές. Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.