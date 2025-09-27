Κατρακυλούν τα ναύλα εμπορευματοκιβωτίων - Κίνδυνος πολέμου τιμών

Σε φάση υποχώρησης εισέρχονται τα ναύλα στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων, καθώς η υπερπροσφορά χωρητικότητας λόγω νέων παραδόσεων πλοίων, η επιβράδυνση της ζήτησης και η αβεβαιότητα γύρω από τις δασμολογικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ασκούν έντονες πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ναύλοι εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να μειωθούν και την προσεχή εβδομάδα, αφού οι θαλάσσιοι μεταφορείς μειώνουν τη χωρητικότητα για να προσαρμοστούν στην επιβράδυνση της ζήτησης ενόψει των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας στην Κίνα, κατά τις οποίες τα εργοστάσια θα παραμείνουν κλειστά για οκτώ ημέρες από την 1η Οκτωβρίου.

Πάντως παρά το γεγονός ότι η αγορά έχει προσαρμοστεί από τις εκτροπές των πλοίων γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας με περιορισμό των διελεύσεων από του Σουέζ, προκειμένου τα containers ship να αποφύγουν ενδεχόμενες επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, οι ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα δυσμενές ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης που οδηγεί σε συνεχή πτώση των ναύλων.

Το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια από την Κίνα προς τη Βόρεια Ευρώπη έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που οι επιθέσεις των ΧούΘι στην Ερυθρά Θάλασσα άρχισαν να εκτρέπουν το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου στόλου γύρω από τη νότια Αφρική πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Drewry World Container Index που μετρά το κόστος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η τιμή spot για ένα κοντέινερ 40 ποδιών από τη Σαγκάη στο Ρότερνταμ έπεσε στα 1.735 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023.

Η αβεβαιότητα επίσης σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ προκάλεσε διακυμάνσεις στην αγορά των container εφέτος, αν και η τιμή spot (σσ η προσφερόμενη χωρίς μακροχρόνιο συμβόλαιο) από τη Σαγκάη στο Ρότερνταμ έχει μειωθεί για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες, καθώς η χωρητικότητα υπερβαίνει τη ζήτηση.

Η τελευταία τιμή της Drewry για εμπορεύματα που μεταφέρονται στο Λος 'Αντζελες από τη Σαγκάη μειώθηκε, φτάνοντας τα 2.311 δολάρια για ένα κοντέινερ 40 ποδιών, που είναι επίσης η χαμηλότερη τιμή από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Drewry World Container Index (WCI) υποχώρησε κατά 8% στα 1.761 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών, σημειώνοντας τη 15η συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης, με τις τιμές στις κύριες εμπορικές διαδρομές Ασία- Βόρεια Αμερική και Ασία- Ευρώπη να παρουσιάζουν επίσης πτωτική τάση.

Οι τιμές spot από τη Σαγκάη προς το Λος 'Αντζελες μειώθηκαν κατά 10% στα 2.311 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών, ενώ εκείνες από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη μειώθηκαν κατά 8% στα 3.278 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών.

Οι τιμές spot Ασίας-Ευρώπης σημείωσαν πτώση και αυτή την εβδομάδα, καθώς μειώθηκαν κατά 9% (1.735 δολάρια ανά κοντέινερ 40 ποδιών) στη διαδρομή Σανγκάη-Ρότερνταμ και κατά 7% (1.990 δολάρια ανά κοντέινερ 40 ποδιών) στη διαδρομή Σανγκάη-Γένοβα.

Το Container Forecaster της Drewry προβλέπει ότι η αυξανόμενη χωρητικότητα από τις νέες παραδόσεις πλοίων σε συνδυασμό με τη βραδύτερη άνοδο της ζήτησης αναμένεται να αποδυναμώσει την ισορροπία της αγοράς, ασκώντας πιέσεις προς τα κάτω στις τιμές ναύλων spot.

Η cosco shipping θα διατηρήσει τις υπηρεσίες της στις ΗΠΑ

Πάντως ο ναυτιλιακός γίγαντας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων cosco shipping port έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τις υπηρεσίες της στις ΗΠΑ, παρά τα νέα λιμενικά τέλη που θέλουν να επιβάλλει η αμερικανική πλευρά στα πλοία κινεζικής κατασκευής και ιδιοκτησίας επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να περιορίσουν την επιρροή του Πεκίνου στη ναυτιλία.

Σύμφωνα με αναλυτές αυτό θα μπορούσε να κοστίσει στον κινεζικό όμιλο περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε έξι μήνες, μια στάση που, ενδέχεται να προκαλέσει πόλεμο τιμών, καθώς οι μη κινεζικοί ανταγωνιστές αποφεύγουν τις χρεώσεις σε ένα περιβάλλον εξασθενημένης ζήτησης στις ΗΠΑ.

Η άρνηση της COSCO Shipping να υποκύψει στα νέα τέλη λιμένων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε «προληπτικό πόλεμο τιμών» στο διατλαντικό εμπόριο, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα η εταιρεία ερευνών Linerlytica.

Το σχόλιο αυτό ήρθε μετά την απόφαση της Orient Overseas (International) Ltd -- μιας από τις δύο εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Cosco, μαζί με την Cosco Shipping Lines -- να ακολουθήσει την αδελφή εταιρεία της και να δεσμευτεί να διατηρήσει τις υπηρεσίες της στην αγορά των ΗΠΑ, παρά το βάρος των δασμών.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (USTR), το νέα τέλη που απευθύνονται στους Κινέζους φορείς εκμετάλλευσης και ιδιοκτήτες πλοίων θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου 2025.