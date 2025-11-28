Καναδάς: Δημοσιονομικό έλλειμμα 16,09 δισ. CAD τους πρώτους έξι μήνες του 2025/26

Ο Καναδάς κατέγραψε ελαφρώς υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα 16,09 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (11,52 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους 2025/26, καθώς οι δαπάνες της κυβέρνησης αυξήθηκαν ταχύτερα από τα έσοδα, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή.

Συγκριτικά, το έλλειμμα την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα είχε φτάσει τα 13,01 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι δαπάνες προγραμμάτων αυξήθηκαν κατά 4,2%, λόγω αυξήσεων σχεδόν σε όλες τις κύριες κατηγορίες δαπανών. Οι δημόσιες δαπάνες για το χρέος μειώθηκαν κατά 2,2%, κυρίως λόγω χαμηλότερων επιτοκίων, πρόσθεσε το υπουργείο.

Τα έσοδα από την αρχή του έτους αυξήθηκαν κατά 2,5%, κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και από άλλους φόρους και δασμούς, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων δασμών εισαγωγής που συλλέχθηκαν λόγω των αντίμετρων του Καναδά κατά των ΗΠΑ.

Οι δασμοί εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 142% για τους έξι μήνες σε σύγκριση με τους έξι μήνες του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Σε μηνιαία βάση, ο Καναδάς κατέγραψε έλλειμμα 5,02 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με έλλειμμα 3,17 δισεκατομμυρίων τον Σεπτέμβριο του 2024.