Ιταλία: Η Μελόνι θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα βέτο για τους τραπεζικούς κανόνες

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία εξετάζει τρόπους για να αλλάξει τους κανόνες χρηματοοικονομικής εποπτείας χωρίς να χάσει το δικαίωμα βέτο στις τραπεζικές συναλλαγές, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει μια πιθανή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την αποστολή από την ΕΕ προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία σχετικά με τις λεγόμενες «χρυσές εξουσίες», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Η Ρώμη σκοπεύει να μετριάσει την εξουσία της, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμα να σταματά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, τα οποία προειδοποίησαν ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Οι νόμοι επιτρέπουν επί του παρόντος στη Ρώμη να μπλοκάρει ή να επιβάλλει όρους σε συμφωνίες που αφορούν στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία.

Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής των νόμων σε χρηματοοικονομικά θέματα. Άλλες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αλλαγή των τομέων που υπάγονται στις αρχές ή την τροποποίηση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανόνων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση επιθυμεί να διατηρήσει την εποπτεία των τραπεζικών συναλλαγών, ανέφεραν ορισμένοι από τους ανθρώπους, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες και οι καταθέσεις που υπάρχουν σε αυτές αποτελούν θέμα εθνικής ασφάλειας. Οι αξιωματούχοι επιθυμούν να επιλύσουν το θέμα το συντομότερο δυνατό.

Η Ιταλία έχει δει μια σειρά τραπεζικών συναλλαγών να ξεκινούν από τότε που η Μελόνι ανέλαβε την εξουσία, και η κυβέρνηση είχε καθοριστικό ρόλο σε ορισμένες από αυτές, είτε ως πρώην μέτοχος, είτε επειδή παρενέβη για να επιβάλει όρους.

Το νομοθετικό πλαίσιο της Ιταλίας τέθηκε υπό εξέταση μετά την εφαρμογή της στην προσφορά της UniCredit για την εξαγορά της Banco BPM Η UniCredit απέσυρε την προσφορά τον Ιούλιο, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ιταλία θα εφάρμοζε τη «χρυσή εξουσία» της. Η Ρώμη δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο εάν η εταιρεία συμφωνούσε σε διάφορους όρους, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία.