Ιταλία: Η κυβέρνηση της Μελόνι πιέζει την ΕΚΤ για να μειώσει τα επιτόκια στην Ευρωζώνη

Η κυβέρνηση της Ιταλίας έστειλε την Παρασκευή μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να επανεκκινήσει τις μειώσεις των επιτοκίων προκείμενου να τονωθεί η οικονομία της Ευρωζώνης που βρίσκεται κοντά σε φάση στασιμότητας.

Το Reuters υπενθυμίζει πως ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων αμετάβλητο στο 2% τον περασμένο μήνα, όπως αναμενόταν, και διατήρησε μια αισιόδοξη άποψη για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, μετριάζοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο γενικός πληθωρισμός της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 2,2% για τον Σεπτέμβριο, πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ευρωτράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Την Παρασκευή ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι σχολίασε στο πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι πως «η συνολική στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας υποδηλώνει ότι, ενώ συμμορφώνεται με την εντολή της ΕΚΤ, θα ήταν επιθυμητό ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων».

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο αργά την Πέμπτη εκτιμά ότι οι δαπάνες για τόκους του δημόσιου χρέους θα αυξηθούν από 3,9% του ΑΕΠ το 2025 και το 2026 σε 4,1% το 2027 και 4,3% το 2028.

Το χρέος – το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη μετά το ελληνικό – στοχεύει στο 136,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος φέτος από 134,9% το 2024, και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 137,4% το 2026.

Στη συνέχεια, θα μειωθεί οριακά στο 137,3% το 2027 και στο 136,4% το 2028, όταν θα εξακολουθεί να είναι πάνω από το επίπεδο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το έγγραφο που είδε το Reuters.