Ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα έναντι του δολαρίου

Στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών έναντι του αμερικανικού δολαρίου έφτασε μέσα στη Δευτέρα η τουρκική λίρα, καθώς το νόμισμα της γειτονικής μας χώρας συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από τις διεθνείς αγορές που αμφισβητούν την πορεία της τουρκικής οικονομίας υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγο πριν από τις 23:00 της Ελλάδας (ώρα Ελλάδας), η λίρα υποχωρούσε 0,14% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 42,30 λίρες ανά 1 δολάριο. Νωρίτερα είχε φτάσει έως και τις 42,12 λίρες ανά 1 δολάριο.