Ισπανία: Σε χαμηλό 18 ετών το ποσοστό της ανεργίας στο τέλος του 2025

Το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία μειώθηκε στο 9,93% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 από 10,45% στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INE), το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Το ποσοστό έπεσε κάτω από το όριο του 10% για πρώτη φορά από το πρώτο τρίμηνο του 2008, όταν ήταν 9,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του INE.

Ο ιδιωτικός τομέας συνέβαλε κατά 92% στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το 2025, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο.

«Τα στοιχεία δείχνουν μια ισχυρότερη, πιο σταθερή αγορά εργασίας με υψηλότερης ποιότητας θέσεις εργασίας, που παρέχει μια σταθερή βάση για τη συνεχή επέκταση της ευημερίας όλων των πολιτών», πρόσθεσε ο Κουέρπο.

Σημειώνεται πως με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (Νοέμβριος του 2025), η Ισπανία εμφάνισε το μεγαλύτερο μηνιαίο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της τάξης του 10,4%.