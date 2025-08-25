Ισχυρά κέρδη στις μετοχές των σπάνιων γαιών της Κίνας, μετά τα σχέδια για αυστηρότερους ελέγχους

Ισχυρή άνοδο εμφάνισαν τη Δευτέρα οι εταιρείες σπάνιων γαιών της Κίνας τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της κυβέρνησης για αυστηρότερους ελέγχους σε έναν κλάδο που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εμπορικό πόλεμο της χώρας με τις ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, μεταξύ των εταιρειών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν ο προμηθευτής μαγνητών JL-Mag Rare-Earth, με άνοδο έως και 18% στο Χονγκ Κονγκ.

Στην ηπειρωτική Κίνα η China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. σημείωσε άνοδο έως και 10%, ενώ η China Rare Earth Resources and Technology Co. κέρδισε 8,5% και η Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co. αυξήθηκε κατά 12%

Οι αρχές πιέζουν για τη θέσπιση ενός συστήματος καλύτερης παρακολούθησης του συνόλου της εγχώριας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής τακτικών στοιχείων για την παραγωγή στην κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας.

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί για την παραγωγή σπάνιων γαιών τείνουν να ωφελούν τους μεγαλύτερους, καθιερωμένους παράγοντες του κλάδου.

Η πίεση για ακόμη πιο αυστηρό έλεγχο των σπάνιων γαιών έρχεται μετά την απόφαση της Κίνας να θέσει τις περισσότερες εξαγωγές των κρίσιμων υλικών υπό αυστηρότερη εποπτεία, στο πλαίσιο της σκληρής στάσης της έναντι της εμπορικής επίθεσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κλάδος των σπάνιων γαιών είναι ήδη αυστηρά ρυθμισμένος και κυριαρχείται από το κράτος, αν και το Πεκίνο έχει επίσης ξεκινήσει εκστρατεία κατά του λαθρεμπορίου σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις εξαγωγές.

Το σχέδιο που ανακοινώθηκε την Παρασκευή βασίστηκε σε προτάσεις που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2024. Διευκρινίζει τις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων — εταιρειών, τοπικών κυβερνήσεων, υπουργείων — στη διαχείριση της παραγωγής και την παρακολούθηση τυχόν παραβάσεων.