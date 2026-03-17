Ήπια άνοδος στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων με φόντο Μέση Ανατολή και Fed

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου ενόψει της απόφασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,239%, ενώ η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν κατά 3 μονάδες βάσης, στο 4,887%. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, γύρω στο 3,686%. Μία μονάδα βάσης ισοδυναμεί με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται αντίστροφα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν να μετατεθεί «κατά έναν περίπου μήνα» η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν.

Ο Τραμπ επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου για τη συνάντηση με τον Σι.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Οβάλ Γραφείο αν το ταξίδι αυτό εξακολουθεί να ισχύει, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω, το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή».

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από 3% την Τρίτη, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από μια υπό αμερικανική ηγεσία συμμαχία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι διελεύσεις πλοίων από αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό έχουν μειωθεί κατακόρυφα έπειτα από ιρανικές επιθέσεις, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στην ιστορία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τους συμμάχους τους να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία της κίνησης των δεξαμενόπλοιων στα στενά.

Οι επενδυτές στρέφουν επίσης την προσοχή τους στη δεύτερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve για το έτος, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη.