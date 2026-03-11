ΗΠΑ: Στα 308 δισ. δολάρια το εμπορικό έλλειμα, προ των αποφάσεων για τους δασμούς

Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 308 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η αύξηση των εσόδων και των δαπανών ήταν σε μεγάλο βαθμό ομοιόμορφη, με τα έσοδα από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην αντικατοπτρίζουν ακόμη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά πολλών από τους δασμούς του τον περασμένο μήνα.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του Φεβρουαρίου ανήλθαν σε 313 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 17 δισεκατομμύρια δολάρια ή 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι δαπάνες για το μήνα ανήλθαν συνολικά σε 621 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 17 δισεκατομμύρια δολάρια ή 3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, που ήταν ο πρώτος πλήρης μήνας της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες για τον Φεβρουάριο ήταν ρεκόρ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται εν μέρει στην αύξηση κατά 15 δισεκατομμύρια δολάρια των παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων τον Φεβρουάριο, η οποία αντανακλά εν μέρει την καταβολή των μπόνους τέλους έτους 2025.

Αυτό αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 7 δισεκατομμύρια δολάρια των επιστροφών φόρου εταιρειών και την αύξηση κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια των επιστροφών φόρου φυσικών προσώπων, που οφείλεται στη νομοθεσία για τη μείωση των φόρων που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί πέρυσι.

Η έκθεση έδειξε μια μικρή μείωση των καθαρών τελωνειακών δασμών τον Φεβρουάριο σε 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο και πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους μήνες του περασμένου έτους.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις μειώσεις των δασμών που προέκυψαν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να καταργήσει τους δασμούς βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act ως παράνομους, καθώς οι δασμοί καταβάλλονται γενικά με καθυστέρηση ενός μήνα. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) σταμάτησε να επιβάλλει αυτούς τους δασμούς στις εισαγωγές από τις 24 Φεβρουαρίου.

Η CBP προετοιμάζει μια απλοποιημένη διαδικασία επιστροφής δασμών, όπως διέταξε το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο, και η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει έναν νέο, προσωρινό δασμό 10% για 150 ημέρες.

Η αύξηση των δαπανών του Φεβρουαρίου οφείλεται εν μέρει στους τόκους του δημόσιου χρέους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 8 δισεκατομμύρια δολάρια ή 9% σε 93 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια ή 9% σε 67 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για τους πρώτους πέντε μήνες του οικονομικού έτους 2026, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε έλλειμμα 1,004 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μειωμένο κατά 142 δισεκατομμύρια δολάρια ή 12% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του οικονομικού έτους μέχρι σήμερα αυξήθηκαν κατά 205 δισεκατομμύρια δολάρια ή 11% σε 2,098 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 63 δισεκατομμύρια δολάρια ή 2% σε 3,012 τρισεκατομμύρια δολάρια.