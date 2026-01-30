ΗΠΑ: Πάνω από τις εκτιμήσεις η άνοδος των τιμών παραγωγού τον Δεκέμβριο

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο, σε ένα σημάδια για το ότι ο πληθωρισμός στην αμερικανική οικονομία ενδέχεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Νοέμβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,8%.

Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,5% έναντι 0,2% τον Νοέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 0,2%.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των τιμών παραγωγού τον περασμένο μήνα οφείλεται στην αύξηση κατά 0,7% των υπηρεσιών.

Η αύξηση κατά 1,7% των περιθωρίων κέρδους για τις υπηρεσίες τελικής ζήτησης, που μετρά τις μεταβολές στα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων και των λιανοπωλητών, αντιπροσώπευε τα δύο τρίτα της αύξησης των υπηρεσιών.