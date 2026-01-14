ΗΠΑ: Ο Κασκάρι της Fed αρνητικός για την άμεση μείωση των επιτοκίων της τράπεζας

Μήνυμα κατά της άμεσης μείωσης των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) τους επόμενους μήνες έστειλε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Fed της Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι, σε συνέντευξη του στους New York Times.

Υπενθυμίζεται πως η Fed έχει μέχρι στιγμής το εύρος των επιτοκίων της στα επίπεδα του 3,50%-3,75%, με τη νομισματική της επιτροπή (FOMC) να αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά εντός του 2026 κατά το διήμερα 17 και 18 Ιανουαρίου.

Το 2025 η τράπεζα προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων της κατά 75 μονάδες βάσης, στο πλαίσιο των δράσεων της για τη διατήρηση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία στα επίπεδα του 2%.

Τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού κατά τον Δεκέμβριο -που ανακοινώθηκαν την Τρίτη- έδειξαν πως ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed, ανερχόμενος στο 2,7% για τον τελευταίο μήνα του 2025.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο για μείωση τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Κασκάρι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για μείωση των επιτοκίων, η οποία θα μπορούσε να γίνει αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Κασκάρι, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή καθορισμού επιτοκίων φέτος, ανέφερε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει μια μείωση των επιτοκίων αργότερα φέτος, εάν το ποσοστό ανεργίας, που ήταν 4,4% τον Δεκέμβριο, αυξηθεί, ειδικά εάν μειωθεί και ο πληθωρισμός.