ΗΠΑ: Επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας και υψηλότερων δασμών σε ξύλινα προϊόντα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε χθες μία διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας, και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης του Τραμπ που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Την 1η Ιανουαρίου, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και στο 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας που εισάγονται από χώρες που δεν έχουν επιτύχει σχετική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη.



Η επιβολή δασμών έρχεται μετά από σχετική ανακοίνωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ χθες.

«Θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας την απώλεια επιχειρήσεων στη Βόρεια Καρολίνα.

Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταστήσουν πιο δύσκολο για τις εταιρείες να συγκρατήσουν τις τιμές, ενώ στελέχη του κλάδου έχουν εκφράσει ανησυχίες για την έλλειψη παραγωγικής ικανότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Williams-Sonoma και της RH, παλαιότερα γνωστής ως Restoration Hardware, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τους υψηλότερους δασμούς σε πρόσφατες ανακοινώσεις κερδών.

Οι τιμές για τα πάντα, από τα ρούχα μέχρι τις τηλεοράσεις, έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς οι κατασκευαστές και οι λιανοπωλητές αγωνίζονται με το συνεχώς μεταβαλλόμενο τιμολογιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους των βασικών προϊόντων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.