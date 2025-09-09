ΗΠΑ: Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις ΜμΕ - Ανησυχία για την έλλειψη εργατικού δυναμικού

Το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ βελτιώθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο εν μέσω προσδοκιών για υψηλότερες πωλήσεις, αλλά οι ανησυχίες για την ποιότητα του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού παρέμειναν.

Η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων δήλωσε την Τρίτη ότι ο Δείκτης Αισιοδοξίας για τις Μικρές Επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες στις 100,8 τον περασμένο μήνα. Το ποσοστό των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που αναμένουν υψηλότερες πωλήσεις αυξήθηκε κατά έξι μονάδες στο 12%.

Ο δείκτης αβεβαιότητας της έρευνας μειώθηκε τέσσερις μονάδες στις 93, αλλά παρέμεινε πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

«Ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν αναφέρει βελτίωση στη συνολική υγεία των επιχειρήσεων, η ποιότητα της εργασίας παρέμεινε το κορυφαίο ζήτημα στην Main Street», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της NFIB, Μπιλ Ντάνκελμπεργκ.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει μειώσει το σύνολο των εργαζομένων, συμβάλλοντας σε μια στασιμότητα στην αύξηση της απασχόλησης.

Η Ομοσπονδία ανέφερε ότι το 32% των ιδιοκτητών ανέφεραν θέσεις εργασίας που δεν μπορούσαν να καλύψουν τον Αύγουστο, σημειώνοντας ότι η τελευταία φορά που οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν κάτω από το 32% ήταν τον Ιούλιο του 2020.

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού ήταν έντονες στον κατασκευαστικό τομέα, με σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις να αναφέρουν κενές θέσεις εργασίας που δεν μπορούσαν να καλύψουν. Το συνολικό ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν την ποιότητα της εργασίας ως το σημαντικότερο πρόβλημα για την επιχείρησή τους παρέμεινε στο 21%.