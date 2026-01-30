ΗΠΑ: Απειλή ενός νέου ομοσπονδιακού shutdown στην Ουάσινγκτον

Οι πιθανότητες μερικής διακοπής (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ αυξήθηκαν την Παρασκευή, μετά την εμφάνιση νέων εμποδίων στη Γερουσία για μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από τους Δημοκρατικούς του Γερουσιαστούς και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα επέτρεπε στο Κογκρέσο να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών λειτουργιών, από το στρατό έως τα προγράμματα υγείας, ενώ θα διαπραγματεύονταν νέα όρια για την καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ.

Ωστόσο, η διαδικασία σταμάτησε στη Γερουσία την Πέμπτη το βράδυ, καθώς ορισμένοι νομοθέτες αντιτάχθηκαν στη συμφωνία.

Η Γερουσία συνεδριάζει εκ νέου για το θέμα από τις 18:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ενώ η χρηματοδότηση λήγει τα μεσάνυχτα.

Ακόμη και αν η Γερουσία εγκρίνει τη συμφωνία, θα πρέπει επίσης να λάβει την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία δεν συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα είναι δύσκολο να επιστρέψουν οι νομοθέτες στην Ουάσιγκτον για να ψηφίσουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας, «δείχνοντας» προς την ερχόμενη Δευτέρα για τη σχετική ψηφοφορία.

Οποιαδήποτε shutdown προκύψει ενδέχεται να είναι σύντομη. Οι βουλευτές και των δύο κομμάτων έχουν εργαστεί για να διασφαλίσουν ότι η συζήτηση σχετικά με την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων δεν θα διαταράξει άλλες κυβερνητικές λειτουργίες. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το περασμένο φθινόπωρο, όταν οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί εμμένουν στις θέσεις τους σε μια διαμάχη σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, προκαλώντας ένα shutdown που διήρκεσε 43 ημέρες και κόστισε στην αμερικανική οικονομία περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία θα διαχωρίσει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) από το ευρύτερο πακέτο χρηματοδότησης, επιτρέποντας στους νομοθέτες να εγκρίνουν τις δαπάνες για υπηρεσίες όπως το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εργασίας, ενώ εξετάζουν νέους περιορισμούς για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μετανάστευσης.