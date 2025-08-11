Ινδία: Το 55% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ θα επηρεαστεί από τους δασμούς

Περίπου το 55% των εξαγωγών εμπορευμάτων της Ινδίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπόκεινται στον δασμό που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ινδική κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί. Αυτό αύξησε τον συνολικό δασμό στις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ στο 50% - από τους υψηλότερους που επιβάλλονται σε οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ.

Η ινδική κυβέρνηση είχε λάβει υπόψη τον δασμό 25% που επέβαλε αρχικά ο Τραμπ στα προϊόντα κατά την παροχή της εκτίμησης της Δευτέρας, δήλωσε ο Πάνκατζ Τσαουντάρι, υφυπουργός Οικονομικών της Ινδίας, σε γραπτή απάντηση σε ερώτηση βουλευτή.

«Το Υπουργείο Εμπορίου συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγέων και της βιομηχανίας, για να λάβει σχόλια σχετικά με την εκτίμησή τους για την κατάσταση», πρόσθεσε ο Τσαουντάρι.

Το εμπόριο αγαθών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας - της μεγαλύτερης και πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο αντίστοιχα - ανήλθε σε περίπου 87 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ινδικής κυβέρνησης.