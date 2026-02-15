Η Warner Bros. Discovery εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει τις συνομιλίες πώλησης με την ανταγωνίστρια κινηματογραφική εταιρεία Paramount Global, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Συγκεκριμένα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros συζητούν κατά πόσο η Paramount θα μπορούσε να προσφέρει μια διαδρομή προς μια ανώτερη συμφωνία, αναφέρει το ρεπορτάζ του Bloomberg.

Η Paramount είχε ενισχύσει την προσφορά της προς τη Warner Bros. την περασμένη εβδομάδα, προσφέροντας στους μετόχους επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο που η συμφωνία δεν θα ολοκληρωνόταν μετά το τρέχον έτος και συμφωνώντας να καλύψει το τέλος υπαναχώρησης (breakup fee) που ο ιδιοκτήτης του HBO θα όφειλε στη Netflix εάν αποχωρούσε από τη συμφωνία, παρότι δεν αύξησε την προσφορά της ανά μετοχή.