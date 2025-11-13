Η ρομποτική ανθρωποειδών, που μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν σε ερευνητικά εργαστήρια και έργα επιστημονικής φαντασίας, αναδύεται πλέον ως πραγματικότητα στην αγορά.

Όπως αναφέρει το Investing, σύμφωνα με ανάλυση της UBS Global Research, η συνολική δυνητική αγορά για τα ανθρωποειδή ρομπότ ενδέχεται να φτάσει τα 30-50 δισ. δολάρια έως το 2035, και να αυξηθεί στα 1,4-1,7 τρισ. δολάρια έως το 2050.

Η UBS επισημαίνει μια σειρά ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο που έχουν άμεση ή έμμεση έκθεση στον ταχέως εξελισσόμενο αυτό τομέα.

Παράλληλα, αναγνωρίζει τη Γερμανία ως πιθανό πρώιμο χρήστη των ανθρωποειδών, λόγω της ισχυρής βιομηχανικής της βάσης, της γηράσκουσας δημογραφίας και της ήδη υψηλής διείσδυσης ρομποτικών τεχνολογιών.

Hexagon AB

Η σουηδική Hexagon AB έχει υιοθετήσει προδραστική στρατηγική στον τομέα της ανάπτυξης ανθρωποειδών. Η UBS αναφέρει ότι η Hexagon ίδρυσε το 2025 ξεχωριστό τμήμα ρομποτικής και παρουσίασε το πρώτο της ανθρωποειδές, το AEON, σε συνεργασία με τις Schaeffler και Pilatus.

Το AEON έχει σχεδιαστεί για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως τροφοδοσία μηχανών, επιθεώρηση εξαρτημάτων και χειρισμό αντικειμένων.

Renishaw Plc

Η βρετανική Renishaw προμηθεύει βασικά εξαρτήματα για ρομποτικά συστήματα, όπως καλιμπράτορες, ανιχνευτές και κωδικοποιητές — τεχνολογίες που εξασφαλίζουν ακρίβεια στην κίνηση και στους αρμούς των ανθρωποειδών.

Η UBS σημειώνει ότι η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά την αγορά καλιμπράτορων και μαγνητικών κωδικοποιητών για ρομπότ στα 800 εκατ. δολάρια.

Siemens AG

Η Siemens, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους της Ευρώπης, αναμένεται να ωφεληθεί από την ανάπτυξη της παραγωγής ανθρωποειδών, μέσω των δραστηριοτήτων της σε λογισμικό και αυτοματοποίηση.

Η UBS την κατατάσσει στις τρεις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των εργαλείων σχεδίασης και προσομοίωσης — CAD, PLM και EDA — που είναι κρίσιμα για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή ανθρωποειδών.

SKF AB

Η SKF AB, επίσης με έδρα τη Σουηδία, παγκόσμιος ηγέτης στα ρουλεμάν, παρέχει ουσιώδη εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα συστήματα κίνησης των ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωποειδών.

Τα ρουλεμάν είναι κρίσιμα για την ευελιξία και την αντοχή των άκρων και αρθρώσεων των ανθρωποειδών.

Schaeffler AG

Η UBS σημειώνει ότι η Schaeffler έχει αναπτύξει ελαφρύτερες και πιο συμπαγείς εκδόσεις των διπλών ρουλεμάν βελόνας XZU, καθώς και γραμμικές και περιστροφικές μονάδες κίνησης και συστήματα αισθητήρων προσαρμοσμένα για αρθρώσεις ανθρωποειδών.