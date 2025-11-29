Η Τεχνητή Νοημοσύνη ωθεί τις online αγορές σε ρεκόρ 11,8 δισ. δολάρια την Black Friday

Τα εργαλεία αγορών με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) συνέβαλαν σε άνοδο των διαδικτυακών δαπανών των ΗΠΑ την Black Friday, καθώς οι καταναλωτές απέφευγαν τα πολυσύχναστα καταστήματα και στρέφονταν σε chatbots για να συγκρίνουν τιμές και να εξασφαλίσουν εκπτώσεις, εν μέσω ανησυχιών για αυξήσεις τιμών λόγω δασμών.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές δαπάνησαν ρεκόρ 11,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων online, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το 2024, την ημέρα με τις μεγαλύτερες αγορές της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Adobe Analytics, που παρακολουθεί 1 τρισεκατομμύριο επισκέψεις σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες λιανικής στις ΗΠΑ που υποστηρίζεται από AI εκτοξεύθηκε κατά 805% σε σχέση με πέρυσι, ανέφερε η Adobe, όταν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Sparky της Walmart ή το Rufus της Amazon δεν είχαν ακόμη λανσαριστεί.

«Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για να βρίσκουν πιο γρήγορα αυτά που χρειάζονται», δήλωσε η Suzy Davidkhanian, αναλύτρια της eMarketer. «Το να κάνεις δώρα μπορεί να είναι αγχωτικό, και τα LLMs (μεγάλα γλωσσικά μοντέλα) κάνουν τη διαδικασία ανακάλυψης πιο γρήγορη και καθοδηγούμενη».

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες σε έρευνα της Adobe δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν AI για τις διαδικτυακές τους αγορές αυτή τη σεζόν.

Τα πιο δημοφιλή προϊόντα την Black Friday περιλάμβαναν σετ LEGO, κάρτες Pokémon, κονσόλες παιχνιδιών όπως το Nintendo Switch και το PlayStation 5, καθώς και προϊόντα από Apple AirPods μέχρι μίξερ KitchenAid.

Οι AI agents επηρέασαν 14,2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ψηφιακοί agents επηρέασαν 14,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαδικτυακές πωλήσεις την Black Friday, εκ των οποίων τα 3 δισεκατομμύρια προήλθαν από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία λογισμικού Salesforce.

Η Salesforce, τα δεδομένα της οποίας περιλαμβάνουν και μη διακριτικά είδη όπως τα είδη παντοπωλείου, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν 18 δισεκατομμύρια δολάρια online για αγορές την Black Friday, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με πέρυσι, με τα είδη πολυτελούς ένδυσης και αξεσουάρ να βρίσκονται στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες.

Παρόλο που οι Αμερικανοί ξόδεψαν περισσότερα φέτος σε σχέση με πέρυσι, οι αυξήσεις τιμών επηρέασαν τη ζήτηση online, σύμφωνα με τη Salesforce, με τους καταναλωτές να αγοράζουν λιγότερα προϊόντα ανά συναλλαγή σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι όγκοι παραγγελιών μειώθηκαν κατά 1%, ενώ οι μέσες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 7%. Οι καταναλωτές επίσης αγόρασαν λιγότερα προϊόντα ανά συναλλαγή, με τις μονάδες ανά αγορά να πέφτουν 2% σε ετήσια βάση, ανέφερε η Salesforce.

«Δύο παράγοντες αυξάνουν τη μέση τιμή πώλησης στις ΗΠΑ», δήλωσε η Caila Schwartz, διευθύντρια insights καταναλωτών στη Salesforce.

«Ο πρώτος είναι σίγουρα η επίδραση των δασμών, ειδικά σε αυτές τις διακριτικές κατηγορίες όπου έχουμε δει σημαντική αύξηση της τιμής πώλησης. Ο άλλος είναι ότι βλέπουμε ισχυρότερη παρουσία υψηλότερων εισοδημάτων σε σύγκριση με μέσων εισοδημάτων, κάτι που φαίνεται από τη δύναμη της κατηγορίας πολυτελείας», πρόσθεσε.

Η αύξηση των δαπανών προετοιμάζει το έδαφος για μια ακόμη μεγαλύτερη Cyber Monday, που προβλέπεται να φτάσει τα 14,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με πέρυσι και αποτελώντας την μεγαλύτερη ημέρα διαδικτυακών αγορών της χρονιάς, σύμφωνα με την Adobe. Αναμένονται οι μεγαλύτερες εκπτώσεις στα ηλεκτρονικά είδη, φτάνοντας έως 30% από τις τιμές καταλόγου, καθώς και ισχυρές προσφορές σε ένδυση και υπολογιστές.

Στα φυσικά καταστήματα, όμως, η αναζήτηση προσφορών ήταν σχετικά υποτονική την Black Friday, με ορισμένους καταναλωτές να ανησυχούν για υπερβολικές δαπάνες λόγω επίμονης πληθωριστικής πίεσης, αβεβαιότητας από το εμπόριο και αδύναμης αγοράς εργασίας.

Στην αναμονή σε ουρά σε κατάστημα Best Buy την Black Friday, η Lesliee Antonette, σύμβουλος από το Λος Άντζελες, αγόραζε μια παγωτομηχανή για τη μητέρα της. «Έκανα μια καλή αγορά για την παγωτομηχανή, αλλά ήμουν πολύ προσεκτική με τις τιμές σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του καταστήματος», είπε.

«Υποψιάζομαι ότι οι χριστουγεννιάτικες αγορές φέτος θα γίνουν πολύ προσεκτικά, λόγω του κόστους. Ξέρω ότι οι δικές μου θα είναι.»