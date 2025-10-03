Η Σουηδία φέρνει το 2026 τις πληρωμές εκτός διαδικτύου με κάρτες για βασικά αγαθά

Η Σουηδία ανακοίνωσε την Παρασκευή πως θα φέρει εντός του 2026 ένα σύστημα που θα επιτρέπει στους πολίτες της χώρας να πληρώνουν για βασικά αγαθά με κάρτες εκτός διαδικτύου σε περίπτωση διακοπής των online τραπεζικών συναλλαγών.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας (Riksbank) ανακοίνωσε πως κατέληξε σε συμφωνία για το σύστημα με τις εμπορικές τράπεζες της Σουηδίας την Παρασκευή, «για το ενδεχόμενο διαταραχών στα online τραπεζικά συστήματα».

Το νέο σύστημα των offline καρτών θα είναι έτοιμο προς χρήση μέχρι τα μέσα στο 2026.

Οι offline πληρωμές θα γίνουν δυνατές με φυσικές κάρτες πληρωμών και τους σχετικούς κωδικούς PIN, ανέφερε η Riksbank σε δήλωσή της.

«Το γεγονός ότι το ευρύ κοινό θα μπορεί να πληρώνει με κάρτα, για παράδειγμα για τρόφιμα και φάρμακα, ακόμη και σε περίπτωση σοβαρής διακοπής της επικοινωνίας δεδομένων, δηλαδή offline, αποτελεί ορόσημο στις εντατικές προσπάθειές μας για την ενίσχυση της ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο διοικητής της Riksbank, Έρικ Θίντεν.

Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι η Φινλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Εσθονία εγκαθιστούσαν συστήματα πληρωμών με κάρτες εκτός σύνδεσης ως εφεδρικό μέσο σε περίπτωση απώλειας της σύνδεσης στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων λόγω σαμποτάζ.

Σημειώνεται πως τα νοικοκυριά στη σκανδιναβική χώρα σπάνια χρησιμοποιούν μετρητά για πληρωμές σε καταστήματα.