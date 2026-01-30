Η οικονομία του Καναδά «κατέβασε ταχύτητα» εν μέσω της αβεβαιότητας των δασμών

Η οικονομική ανάπτυξη του Καναδά επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο, καθώς η επέκταση των υπηρεσιών αντισταθμίστηκε από την αδυναμία των βιομηχανιών παραγωγής αγαθών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, καθώς η οικονομία του Καναδά «κατέβασε ταχύτητα» μετά από σχεδόν ένα χρόνο δασμών και εμπορικής αβεβαιότητας.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παρέμεινε σταθερό σε μηνιαία βάση τον Νοέμβριο, μετά από συρρίκνωση 0,3% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ξυλεία και το αλουμίνιο έχουν πλήξει την παραγωγή σε αυτούς τους τομείς.

Αν και η δυσφορία λόγω των δασμών δεν έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό πέρα από αυτούς τους τομείς, μια πρόσφατη έρευνα της Τράπεζας του Καναδά έδειξε ότι το επιχειρηματικό κλίμα ήταν υποτονικό, οι επενδύσεις μειώθηκαν και οι εταιρείες ανέμεναν απολύσεις.

Σε προκαταρκτική βάση, η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ανέφερε ότι η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, αν και η υπηρεσία προειδοποίησε ότι η εκτίμηση ενδέχεται να αναθεωρηθεί.

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου δείχνουν ετήσια συρρίκνωση της ανάπτυξης κατά 0,5% το τέταρτο τρίμηνο, υπολείποντας της πιο πρόσφατης πρόβλεψης της Τράπεζας του Καναδά για μηδενική ανάπτυξη τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, με βάση τα μηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ ανά κλάδο.

Δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης θα συνιστούσαν τεχνική ύφεση.

Η οικονομία του Καναδά αναμένεται να έχει αυξηθεί κατά 1,3% το 2025, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Τα τελικά τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ βασίζονται στα έσοδα και τις δαπάνες και μπορεί να διαφέρουν από την εκτίμηση που υπολογίζεται από το ΑΕΠ ανά κλάδο.