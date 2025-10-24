Η JPMorgan Chase όρισε το εκτελεστικό στέλεχος της Bank of America, Κέβιν Μπρούνερ, ως πρόεδρο του τομέα επενδυτικής τραπεζικής και συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A), σύμφωνα με ένα εσωτερικό σημείωμα που είδε το Reuters την Παρασκευή.

Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ κατά περιουσιακά στοιχεία ενισχύει την ηγεσία της στην επενδυτική τραπεζική καθώς οι συμφωνίες και οι δημόσιες προσφορές (IPOs) επιστρέφουν δυναμικά, λόγω της ανόδου των αγορών και των χαμηλότερων επιτοκίων.

Ο Μπρούνερ ήταν πρόσφατα πρόεδρος του τομέα παγκόσμιων συγχωνεύσεων & εξαγορών και επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής στους τομείς τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών στην Bank of America.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την κίνηση της JPMorgan να προσελκύσει τρεις ανώτερους επενδυτικούς τραπεζίτες από τις Deutsche Bank και Goldman Sachs για να επεκτείνει την ομάδα συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) που εξυπηρετεί τον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Ο Μπρούνερ, βετεράνος 25 ετών της Bank of America, έχει συμβουλεύσει σε μεγάλες συμφωνίες, μεταξύ άλλων την Google στην αγορά της Wiz έναντι 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη Broadcom στην εξαγορά της VMware έναντι 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την Analog Devices στον συνδυασμό με την Maxim αξίας 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων.