Η Elliott αυξάνει το μερίδιό της στην Toyota Industries κοντά στο 5%
11/11/2025 • 10:06
Η Elliott Investment Management αύξησε το μερίδιό του στην Toyota Industries σχεδόν στο 5%, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τρίτη, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Elliott ενημέρωσε την εταιρεία ότι η προτεινόμενη τιμή για την ιδιωτικοποίησή της είναι πολύ χαμηλή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Σε σχετική κατάθεση της Τρίτης, η Toyota Industries γνωστοποίησε ότι η Elliott κατείχε ποσοστό 3,26% της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου.

