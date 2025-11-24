Η ΕΕ πιέζει τις ΗΠΑ για μείωση δασμών σε ευρωπαϊκό χάλυβα – Κίνδυνος υπονόμευσης της συμφωνίας του Ιουλίου

Οι υπουργοί Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επρόκειτο τη Δευτέρα να καλέσουν τους κορυφαίους εμπορικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ να εφαρμόσουν μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούλιο ΕΕ-ΗΠΑ, μειώνοντας τους αμερικανικούς δασμούς στον ευρωπαϊκό χάλυβα και αφαιρώντας δασμούς σε προϊόντα όπως το ευρωπαϊκό κρασί και τα ποτά.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, και η εμπορική αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμι Γκριν, επρόκειτο να συναντηθούν με τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ για 90 λεπτά σε γεύμα στις Βρυξέλλες - την πρώτη τους επίσκεψη στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αφότου ανέλαβαν καθήκοντα.

Πριν από τη συνάντηση, οι Ευρωπαίοι υπουργοί είχαν συζητήσει καίρια ζητήματα εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μικροτσιπ.

Χωρίς προσδοκίες για άμεση πρόοδο

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεφκόβιτς δήλωσε πως δεν αναμένει σημαντικά αποτελέσματα από τη συνάντηση με την αμερικανική πλευρά.



«Σήμερα δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση, αλλά για αποτίμηση της κατάστασης και πολιτική αξιολόγηση των διμερών σχέσεων ΕΕ–ΗΠΑ», τόνισε.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Ιουλίου, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να άρει μεγάλο μέρος των δασμών στα αμερικανικά αγαθά. Η ευρωπαϊκή πλευρά εκτιμά ότι αυτό θα ισχύσει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, καθώς απαιτείται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη - καθυστέρηση που έχει προκαλέσει δυσφορία στην Ουάσινγκτον.

Όμως, η ΕΕ, ενώ επιβεβαιώνει ότι τηρεί το χρονοδιάγραμμα, επισημαίνει πως περιμένει πρόοδο σε ζητήματα που έχουν συμφωνηθεί - με αιχμή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.



Ανησυχία για το «ξήλωμα» της συμφωνίας

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επιβάλλουν δασμούς 50% στα μέταλλα και από τα μέσα Αυγούστου εφαρμόζουν την ίδια χρέωση στο μεταλλικό περιεχόμενο 407 παραγώγων προϊόντων, από μοτοσικλέτες μέχρι ψυγεία - ενώ εξετάζεται η προσθήκη περισσότερων τον επόμενο μήνα.

Διπλωμάτες της ΕΕ προειδοποιούν ότι κινήσεις όπως αυτές, μαζί με ενδεχόμενους νέους δασμούς σε φορτηγά, κρίσιμα ορυκτά, αεροσκάφη και ανεμογεννήτριες, απειλούν να «αδειάσουν» την ουσία της συμφωνίας του Ιουλίου.

«Βρισκόμαστε σε εύθραυστη στιγμή», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Οι ΗΠΑ αναζητούν προσχήματα για να επικρίνουν την ΕΕ, τη στιγμή που εμείς προσπαθούμε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις σε χάλυβα και άλλα εκκρεμή ζητήματα».

Η ΕΕ ζητά επίσης διεύρυνση της λίστας προϊόντων που θα υπόκεινται μόνο στους χαμηλούς προ -Τραμπ δασμούς. Στον ευρωπαϊκό κατάλογο περιλαμβάνονται κρασί και αλκοολούχα, ελιές, ζυμαρικά, ιατρικός εξοπλισμός και βιοτεχνολογία.

Παράλληλα, Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον αναμένεται να συζητήσουν τομείς ρυθμιστικής συνεργασίας, όπως τα αυτοκίνητα, οι ευρωπαϊκές αγορές αμερικανικής ενέργειας - που άγγιξαν τα 200 δισ. δολάρια φέτος - καθώς και κοινές προσπάθειες για οικονομική ασφάλεια ως απάντηση στους κινεζικούς περιορισμούς εξαγωγών.