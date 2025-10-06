Η Citi «κόβει» τη σύσταση των βρετανικών μετοχών και ποντάρει στις αναδυόμενες αγορές

Η Citigroup υποβάθμισε διπλά τη σύσταση της για τις βρετανικής μετοχές, από «overweight» μέχρι σήμερα σε «underweight» ενώ αναβάθμισε τις αναδυόμενες αγορές (EM) σε «overweight».

Οι αναλυτές της Citi αύξησαν τον στόχο τους για το μέσο του 2026 για τον δείκτη MSCI EM σε 1.465, υποδηλώνοντας άνοδο περίπου 7% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ αύξησαν τον στόχο τους για τον FTSE 100 από 9.300 σε 9.700, υποδηλώνοντας πιο μέτρια άνοδο από τα τρέχοντα επίπεδα κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία σε σημείωμα την Παρασκευή ανέφερε ότι η έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 50% σε αμυντικούς τομείς, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το καθιστά λιγότερο ελκυστικό σε ένα περιβάλλον αγοράς που ευνοεί όλο και περισσότερο τις κυκλικές και προσανατολισμένες στην ανάπτυξη επενδύσεις.

Παρόλο που η οικονομική δραστηριότητα έχει διατηρηθεί, η Citi σημείωσε ότι η ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καθοδηγηθεί από τις προωθημένες εμπορικές συναλλαγές και τις κυβερνητικές δαπάνες, με την καταναλωτική ζήτηση να παραμένει αδύναμη

Σε συνδυασμό με τις προσδοκίες των αναλυτών της Citi για αύξηση των κερδών και μεγαλύτερη διασπορά της απόδοσης της αγοράς σε διάφορες περιοχές, τομείς και στυλ το 2026, οι προοπτικές για τις μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου γίνονται λιγότερο ελκυστικές.

«Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποδώσει καλά ως overweight, η πιθανή διεύρυνση και η ζήτηση για κυκλικότητα είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον δείκτη», έγραψαν οι αναλυτές της Citi.

Οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας αναμένεται επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη του Ηνωμένου Βασιλείου, με την Citi να προβλέπει συρρίκνωση 1% στα κέρδη του FTSE 100 για το 2025 και χωρίς να αναμένεται μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας φέτος, το μακροοικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να αντιμετωπίζει αντιξοότητες.

Αντίθετα, η Citi θεωρεί ότι οι αναδυόμενες αγορές θα επωφεληθούν από μια σειρά παραγόντων, όπως ένα σενάριο ομαλής προσγείωσης στις ΗΠΑ, οι αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) και η έκθεση στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης που βρίσκεται σε άνθηση μέσω αγορών όπως η Ταϊβάν, η Κορέα και η Κίνα.

«Οι αναδυόμενες αγορές συνδέονται πιο άμεσα με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, με την έκθεση να μοιάζει περισσότερο με αυτή των ΗΠΑ», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι οι εισροές μετοχικού κεφαλαίου στις αναδυόμενες αγορές παραμένουν υποτονικές και ενδέχεται να αυξηθούν.