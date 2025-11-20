Η βρετανική λίρα σε «στάση αναμονής» για τον προϋπολογισμό και τις πολιτικές εξελίξεις στο Λονδίνο

Ήπιες μεταβολές εμφανίζει την Πέμπτη η βρετανική λίρα στην αγορά συναλλάγματος, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε στάση αναμονής για τον προϋπολογισμό που θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς.

Μετά από τις 11:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), το βρετανικό νόμισμα κέρδιζε 0,1% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3070 δολάρια ανά 1 λίρα. Έναντι του ευρώ υποχωρούσε 0,2%.

Οι αναλυτές φαίνεται πως περιμένουν να δουν τα όσα θα ανακοινώσει στις 26 Νοεμβρίου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ για τον προϋπολογισμό της Ριβς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΥΠΟΙΚ έκανε πίσω στην αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος μετά από τις έντονες αντιδράσεις που δέχτηκε η ίδια και ο Στάρμερ από το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος (Εργατικοί).

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσίευμα των Times υποστήριξε πως συγκροτείται εσωκομματικό «αντάρτικο» ώστε να αμφισβητήσει την παραμονή του Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία.

Η «στροφή» της Ριβς έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για την πορεία της βρετανικής οικονομίας, με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στο υψηλότατο επίπεδο του 3,6%.

Εν μέσω των μηνυμάτων για υποχώρηση του κόστους δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν πως η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της εντός του Δεκεμβρίου, μετά από την απόφαση της να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική της, νωρίτερα τον Νοέμβριο.

«Είναι πολύ δύσκολο και νομίζω ότι έχουν ήδη τιμολογηθεί αρκετά κακές ειδήσεις», δήλωσε στο Reutes ο Κένεθ Μπρουξ, επικεφαλής της εταιρικής έρευνας FX και επιτοκίων στη Societe Generale, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χειροτερέψει» για την τρέχουσα αντιμετώπιση των αγορών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.