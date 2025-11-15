Οι BRICS, που κάποτε θεωρούνταν μια ομάδα με χαμηλές επιδόσεις, ανακτούν δυναμική καθώς τα μέλη τους απορροφούν υψηλούς αμερικανικούς δασμούς, κυρώσεις και αυξανόμενες εμπορικές τριβές.

Η ομάδα, που πλέον έχει επεκταθεί σε 10 χώρες, προσεγγίζει περισσότερο στο εσωτερικό της τον τομέα του εμπορίου και του χρηματοοικονομικού συντονισμού, μετά από χρόνια περιορισμένης προόδου.

Μια στροφή ξεκίνησε μετά την κατάσχεση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022.

Τα μέλη επιτάχυναν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων συστημάτων πληρωμών, όπως το UPI της Ινδίας, το CIPS της Κίνας, το Pix της Βραζιλίας και το SPFS της Ρωσίας.

Το BRICS Pay, μια πλατφόρμα που συνδέει αυτά τα τοπικά συστήματα, παρουσίασε ένα λειτουργικό πρωτότυπο στη Μόσχα το 2024.

Η New Development Bank έχει διπλασιάσει τις εγκρίσεις έργων και τη χρηματοδότηση από το 2020, με την Ινδία να χρησιμοποιεί 8,64 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια έως το 2023, ένα ποσό που πιθανότατα ξεπερνά τώρα τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και τα περισσότερα δάνεια παραμένουν σε δολάρια, ο οργανισμός λειτουργεί ως ανερχόμενος αντίπαλος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι εμπορικοί δεσμοί εντός του μπλοκ έχουν ενισχυθεί. Το ενδο-BRICS εμπόριο, που το 2012 βρισκόταν κοντά στο 10% του εμπορίου των μελών, έφτασε το 18% το 2023, με τις εισαγωγές από το εσωτερικό της ομάδας να αυξάνονται στο 21%.

Η Κίνα έχει γίνει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για όλα τα μέλη των BRICS. Οι συνεχείς υψηλοί αμερικανικοί δασμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο αυτές τις ροές.

Τα κράτη-μέλη έχουν επίσης αυξήσει τα αποθέματα χρυσού τους. Το μερίδιο χρυσού τους στα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκε από 6% στις αρχές του 2022 σε σχεδόν 13%. Το μερίδιο χρυσού της Ρωσίας ανέβηκε από 21% σε 40%.

Καθώς τα περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα έπεσαν κάτω από το 85% των αποθεμάτων, οι εκτιμώμενες δολαριακές διαθεσιμότητες για την ομάδα πιθανότατα έπεσαν κάτω από 50%, υπογραμμίζοντας μια ευρύτερη διαφοροποίηση από το USD.

Η επέκταση του 2024 άλλαξε το στρατηγικό βάρος του μπλοκ. Οι νέες προσθήκες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική αύξησαν τον έλεγχο των BRICS στο 24% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και σχεδόν τα τρία τέταρτα των αποθεμάτων σπάνιων γαιών.

Η Σαουδική Αραβία έχει προσκληθεί αλλά δεν έχει ακόμη επίσημα ενταχθεί· η είσοδός της θα ανέβαζε το μερίδιο πετρελαίου στο 40%. Αυτό τοποθετεί τους μεγάλους εξαγωγείς και καταναλωτές πετρελαίου στην ίδια ομάδα.