Η Amazon προχωρά στην περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας

H Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει στην περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στο δεύτερο μεγάλο κύμα απολύσεων από τον αμερικανικό τεχνολογικό «κολοσσό» μέσα σε τρεις μήνες και στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μετά τις προσλήψεις προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και καθώς επεκτείνεται η υιοθέτηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι η Amazon σχεδίαζε μια δεύτερη σειρά απολύσεων ⁠ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου για την περικοπή περίπου 30.000 θέσεων εργασίας, με τις απολύσεις να αναμένεται να επηρεάσουν τους εργαζόμενους στα τμήματα Amazon Web Services, λιανικής πώλησης, Prime Video και ανθρώπινου δυναμικού.

Η Amazon προχώρησε σε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας για υπαλλήλους γραφείου στα τέλη Οκτωβρίου, με τον CEO Αντι Τζέισι να τονίζει την ανάγκη της εταιρείας να εξαλείψει την υπερβολική γραφειοκρατία, μειώνοντας τα επίπεδα λειτουργίας και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας υπογραμμίζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη δυναμική του εργατικού δυναμικού των εταιρειών. Οι σημαντικές βελτιώσεις στους βοηθούς AI βοηθούν τις επιχειρήσεις να εκτελούν καθήκοντα, από ρουτίνες διοικητικές εργασίες έως σύνθετα προβλήματα κωδικοποίησης, με ταχύτητα και ακρίβεια.

Ο Τζέισι είχε δηλώσει το περασμένο καλοκαίρι ότι η αυξημένη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των καθηκόντων, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις.

Οι 30.000 θέσεις εργασίας αντιπροσωπεύουν συνολικά ένα μικρό μέρος των 1,58 εκατομμυρίων υπαλλήλων της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% του εργατικού δυναμικού της. Η πλειονότητα των εργαζομένων της Amazon απασχολείται σε κέντρα διανομής και αποθήκες.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων της Amazon, της Meta Platforms (μητρική του Facebook) και της Microsoft, αύξησαν σημαντικά τις προσλήψεις κατά τη διάρκεια της αύξησης της ζήτησης λόγω της πανδημίας COVID-19 και πρόσφατα προχώρησαν σε αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού τους.

Η Amazon έχει επίσης επενδύσει στη ρομποτική στις αποθήκες της, προκειμένου να επιταχύνει τη συσκευασία και τις παραδόσεις για τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, να μειώσει την εξάρτηση από την ανθρώπινη εργασία και να μειώσει το κόστος.