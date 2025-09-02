HSBC: Έρχεται ανάκαμψη για τους μεγάλους οίκους πολυτελείας - Οι συστάσεις για τα brands

Ανάκαμψη του τομέα των πολυτελών προϊόντων στο δεύτερο μισό του 2025 και για το 2026 αναμένει η HSBC, μετά από ένα περιβάλλον προκλήσεων που αντιμετώπισαν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πολυεθνικές του κλάδου.

«Μετά από τέσσερα δύσκολα τρίμηνα, που οφείλονταν εν μέρει σε μακροοικονομικούς παράγοντες (συναλλαγματικές ισοτιμίες, φόβοι ύφεσης, παγκόσμιες εντάσεις), αλλά, βλέπουμε τον κλάδο των πολυτελών αγαθών να αρχίζει να ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο του 2025, πριν επιστρέψει σε πιο αξιοπρεπή ρυθμούς ανάπτυξης το 2026», έγραψαν οι αναλυτές με επικεφαλής τον Έρβαν Ραμπούρ.

Σύμφωνα με το investing.com, o επενδυτικός οίκος αναμένει πως οι συνολικές πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 3% κατά μέσο όρο το δεύτερο εξάμηνο, μετά από πτώση 1% το δεύτερο τρίμηνο.

Η βελτίωση μπορεί να υποστηριχθεί από μια πιο ευνοϊκή βάση σύγκρισης στην Ιαπωνία και την Ευρώπη, την ανάκαμψη του κλίματος μεταξύ των Κινέζων καταναλωτών και την κυκλοφορία νέων προϊόντων σε πιο προσιτές τιμές.

Οι αναλυτές σημείωσαν επίσης ότι, ενώ οι Αμερικανοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα εμπόδια, όπως πληθωριστικές πιέσεις και μια δύσκολη σύγκριση με την μεταεκλογική άνοδο του περασμένου έτους, δεν προβλέπουν ένα «απαίσιο σενάριο» εκεί.

Οι συστάσεις για τα μεγάλα brands

Για να αντανακλά την αναμενόμενη μεταβολή, η HSBC υποβάθμισε τη μετοχή της Hermes (από σύσταση «Buy» σε «Hold», αναφέροντας την περιορισμένη επιτάχυνση των πωλήσεων παρά το ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο της.

Αντίθετα, οι LVMH και Kering αναβαθμίστηκαν από «Hold» σε «Buy». Για την LVMH, οι αναλυτές επεσήμαναν την ανάκαμψη της Dior, τα μέτρα περιορισμού του κόστους και τη δυνατότητα απλοποίησης της δομής της, αυξάνοντας την τιμή-στόχο από 535 ευρώ σε 625 ευρώ.

Για την Kering, οι αναλυτές υποστήριξαν ότι η άφιξη του νέου CEO Λούκα ντε Μέο θα δώσει στην εταιρεία χρόνο να εφαρμόσει αλλαγές, με τον στόχο τιμής να ανεβαίνει από 200 σε 300 ευρώ.

Οι αναβαθμίσεις έρχονται μετά την πρόσφατη υποβάθμιση των επιδόσεων και των δύο ομίλων σε όρους ανάπτυξης. Οι πωλήσεις της Kering μειώθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών της LVMH σημείωσε πτώση 9%.

Οι αναλυτές της HSBC υποστηρίζουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εστιάζουν λιγότερο στις αποτιμήσεις ή τα περιθώρια κέρδους και περισσότερο στην πορεία της δυναμικής των πωλήσεων.

«Οι επενδυτές δεν πρέπει να αγοράζουν μετοχές επειδή φαίνονται φθηνές ή επειδή τα περιθώρια κέρδους αυξάνονται, αλλά επειδή η δεύτερη παράγωγος της αύξησης των πωλήσεων επιταχύνεται», ανέφεραν.

«Βλέπουμε ότι οι μάρκες πολυτελών προϊόντων, ιδίως αυτές που ανήκουν στα χαρτοφυλάκια της LVMH και της Kering, οι οποίες υπέφεραν περισσότερο από την «απληστία» και την έλλειψη δημιουργικότητας, αρχίζουν να βρίσκουν λύσεις».