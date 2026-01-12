Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκτος μήνας εκροών για τους ξένους επενδυτές

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Axia Numbers, έχουμε πλέον την πλήρη εικόνα της χρονιάς που πέρασε για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ενσωματώθηκαν και τα στοιχεία του Δεκεμβρίου. Για έκτο συνεχόμενο μήνα οι ξένοι επενδυτές παρέμειναν καθαροί πωλητές, ωστόσο με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, οι καθαρές επενδυτικές ροές από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο κατά 24,2 εκατ. ευρώ, έναντι εκροών 64,6 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Παρά τις συνεχόμενες μηνιαίες εκροές, το 2025 «πρόλαβε» να κλείσει με οριακές καθαρές εισροές ύψους 17,17 εκατ. ευρώ, με τις μετοχές του FTSE να εμφανίζουν σαφώς καλύτερη εικόνα, καταγράφοντας συνολικές εισροές 220,24 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές από τις ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι τον τελευταίο μήνα της χρονιάς εμφανίζοντας συνολικές εισροές 202 εκατ. ευρώ ενώ στον αντίποδα δύο κωδικοί από τα εξωτικά νησιά των Barbados ήταν οι μεγαλύτεροι πωλητές με 194 εκατ. ευρώ. Ενδεχομένως οι επενδυτές από αυτές τις δύο χώρες να είναι αντισυμβαλλόμενοι σε μια κοινή συναλλαγή καθώς τα δύο ποσά βρίσκονται πολύ κοντά σε αξία. Σε επίπεδο χωρών, τις μεγαλύτερες εισροές για τον μήνα κατέγραψαν η Ιρλανδία (+45,5 εκατ. ευρώ) και η Γερμανία (+20,2 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτεροι καθαροί πωλητές προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο (-78,5 εκατ. ευρώ) και τα Νησιά Καϋμάν (-27,4 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού, ο Δεκέμβριος ήταν μήνας καθαρών εισροών, με ιδιαίτερα ικανοποιητική επίδοση 23,93 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι συνολικές εισροές διαμορφώθηκαν στα 237,37 εκατ. ευρώ, αποτελώντας την καλύτερη επίδοση από το 2002, όταν οι εισροές είχαν ανέλθει στα 358,15 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025, 10.573 ξένοι επενδυτές (ή αλλοδαποί κωδικοί) κατείχαν το 68,15% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της ελληνικής αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 31,85% κατανέμεται σε 450.988 ημεδαπούς κωδικούς. Η χρονιά κατέγραψε ικανοποιητική αύξηση των ενεργών κωδικών κατά 20%, με μέσο όρο 29.028 επενδυτές να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία πράξη ανά μήνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους απενεργοποιήθηκαν 26.332 ανενεργοί κωδικοί και δημιουργήθηκαν 27.271 νέοι, αριθμός μειωμένος κατά 5% σε σχέση με το 2024. Αν και από το 2022 η τάση αύξησης των ενεργών κωδικών παρουσιάζει σταθερή πορεία, εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τα επίπεδα του 2010 (38.711), γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει περιθώρια περαιτέρω διεύρυνσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το 2026 ξεκίνησε με ιδιαίτερα αυξημένους ρυθμούς από πλευράς τζίρου, καθώς στις πρώτες έξι συνεδριάσεις της χρονιάς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναλλαγές ύψους 2,53 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της έντονης κινητικότητας στον τραπεζικό κλάδο. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 ο συνολικός τζίρος είχε ανέλθει στα 2,92 δισ. ευρώ σε 21 συνεδριάσεις. Η ένταση της συναλλακτικής δραστηριότητας στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς μπορεί να θεωρηθεί προάγγελος εξελίξεων, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο και στραμμένο στους βασικούς οικονομικούς κλάδους της αγοράς.