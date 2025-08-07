Σημαντική υστέρηση παρουσιάζουν τα κέρδη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των αμερικανικών στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, εν μέσω των αναταραχών που προκάλεσαν (και προκαλούν) στις αγορές οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Financial Times μετέδωσαν την Πέμπτη πως το φαινόμενο απογοητεύει τους επενδυτές που είχαν στοιχηματίσει σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών της Ευρώπης.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως με τις περισσότερες από τις μισές εταιρείες του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 να έχουν ήδη ανακοινώσει τα κέρδη τους, ο δείκτης δεν αναμένεται να παρουσιάσει ετήσια άνοδο κερδών σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σύμφωνα με την Bank of America.

Αντίθετα, οι εταιρείες που απαρτίζουν τον δείκτη S&P 500 αναμένεται να καταγράψουν μέση αύξηση των κερδών κατά 9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την BofA, χάρη κυρίως στα ισχυρά αποτελέσματα των τεχνολογικών «κολοσσών» της Silicon Valley και των τραπεζών της Wall Street.

Η BofA πρόσθεσε πως στην Ευρώπη, μόλις το ήμισυ των εταιρειών που δημοσίευσαν τα κέρδη τους ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Από την πλευρά του, ο S&P 500 είναι σε τροχιά για τις περισσότερες ανακοινώσεις που ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά τα τελευταία 25 έτη.

Ενώ ο S&P 500 έχει επανειλημμένα καταρρίψει νέα ρεκόρ από την επονομαζόμενη «ημέρα της απελευθέρωσης» του Τραμπ στις 2 Απριλίου, οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, με τον δείκτη Stoxx 600 να μην έχει ακόμη επιστρέψει στα υψηλά επίπεδα των αρχών Μαρτίου, αν και ορισμένοι τομείς της αγοράς, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, έχουν ξεπεράσει τις επιδόσεις των ΗΠΑ φέτος.



Οι εξαγωγείς επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της Ευρώπης, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να καταγράφουν τις μεγαλύτερες περικοπές στις προβλέψεις τους για τα κέρδη του 2025 σε σχέση με όλους τους άλλους τομείς, συμπλήρωσαν οι FT.

Όπως αναφέρεται νωρίτερα το Liberal,η ζημιά που προκαλούν οι δασμοί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια αλλά ελάχιστοι αμφιβάλλουν πως θα είναι σημαντική.

Πέρα από τη μείωση των περιθωρίων κέρδους που είναι σίγουρο πως θα αντιμετωπίσουν πολλές εξαγωγικές εταιρείες στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη μεγάλη αύξηση των τιμών πώλησης για τους Αμερικανούς καταναλωτές, μπορεί να δουν και τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται.