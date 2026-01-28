H Walmart έδωσε προαγωγές και αυξήσεις σε 3.000 φαρμακοποιούς

Η αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων Walmart ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προήγαγε 3.000 τεχνικούς φαρμακείου σε θέσεις ⁠team lead, αυξάνοντας τον μέσο ωρομίσθιό τους από 22 σε 28 δολάρια, καθώς επεκτείνει τις ψηφιακές και φαρμακευτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι σήμερα κερδίζουν κατά μέσο όρο 22 δολάρια την ώρα, θα δικαιούνται μισθό έως και 40,50 δολάρια την ώρα.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην επέκταση του προσωπικού και στην ενίσχυση των τοπικών φαρμακευτικών ομάδων σε 4.600 σημεία πώλησης, καθώς η εταιρεία ενισχύει τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει, όπως το Better Care Services, την πρόσβαση στο πρόγραμμα LillyDirect της Eli Lilly και την επέκταση της παράδοσης φαρμάκων.

Η ανταγωνίστρια Amazon έχει επίσης εισέλθει στην αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, επεκτείνοντας την παράδοση συνταγών την ίδια ημέρα σε περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ, ενώ αυτό το μήνα άρχισε να προσφέρει το νέο χάπι απώλειας βάρους Wegovy της Novo Nordisk μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων, με τιμές μετρητών που ξεκινούν από περίπου 149 δολάρια το μήνα.

Η Walmart δήλωσε ότι οι επικεφαλής των ομάδων θα βοηθήσουν στην επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών των φαρμακείων και θα υποστηρίξουν τους διευθυντές φαρμακείων και τους φαρμακοποιούς, με δυνατότητα να κερδίζουν 42 δολάρια την ώρα, εξαιρουμένων των μπόνους, ανάλογα με την τοποθεσία.

Η εταιρεία αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις της για δεύτερη φορά τον Νοέμβριο, μετά από ένα άλλο ισχυρό τρίμηνο, με επικεφαλής τις αυξανόμενες πωλήσεις στο διαδίκτυο, προσελκύοντας πλουσιότερους αγοραστές με την ευκολία των ταχύτερων παραδόσεων.