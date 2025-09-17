H Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει το παγκόσμιο εμπόριο κοντά στο 40%

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει την αξία του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών κατά σχεδόν 40% έως το 2040, αλλά χωρίς τις κατάλληλες πολιτικές θα μπορούσε επίσης να επιδεινώσει τις οικονομικές ανισότητες, σημειώνεται σε νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη

Το χαμηλότερο κόστος του εμπορίου και η αυξημένη παραγωγικότητα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του εμπορίου και του ΑΕΠ έως το 2040, με το παγκόσμιο εμπόριο να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 34-37% σε διάφορα σενάρια.

Το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί κατά 12-13%, σύμφωνα με την έκθεση.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φωτεινό σημείο για το εμπόριο σε ένα όλο και πιο περίπλοκο εμπορικό περιβάλλον», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΠΟΕ, Γιοχάνα Χιλ, σχολιάζοντας την ετήσια έκθεση που αναλύει τις τάσεις στο πολυμερές εμπορικό σύστημα.

Αναγνωρίζοντας τις τρέχουσες αναταραχές στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, η ίδια σημείωσε ότι η AI αναδιαμορφώνει το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου, με τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος του εμπορίου και να ενισχύσει την παραγωγικότητα.

Οι παγκόσμιοι εμπορικοί κανόνες, που διέπονται από τον οργανισμό εποπτείας με έδρα τη Γενεύη, αντιμετώπισαν σημαντικές διαταραχές φέτος μετά από μια σειρά δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η έκθεση υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος στη λογιστική, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις επικοινωνίες.

«Οι τεχνολογίες μετάφρασης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να κάνουν την επικοινωνία ταχύτερη και πιο οικονομική, ωφελώντας ιδιαίτερα τους μικρούς παραγωγούς και λιανοπωλητές, καθώς τους επιτρέπουν να επεκταθούν στις παγκόσμιες αγορές», αναφέρεται στην έκθεση.

Τέτοιες εξελίξεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση των εξαγωγών των χωρών με χαμηλό εισόδημα έως και 11%, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιώσουν την ψηφιακή τους υποδομή.

Ωστόσο, η έκθεση προειδοποιεί ότι χωρίς στοχευμένες επενδύσεις και πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς, η AI θα μπορούσε να επιδεινώσει τα υπάρχοντα εμπορικά χάσματα.

«Οι επιπτώσεις της ανάπτυξης και της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούν ανησυχίες ότι πολλοί εργαζόμενοι, και ακόμη και ολόκληρες οικονομίες, θα μπορούσαν να μείνουν πίσω», αναφέρει η έκθεση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία κατανομή των οφελών της AI, είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη προβλέψιμου εμπορίου που υποστηρίζεται από τους κανόνες του ΠΟΕ και η μείωση των δασμών στις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών.