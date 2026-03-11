H Κομισιόν ανησυχεί για πληθωρισμό στο 3% λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Για σημαντική άνοδο της ακρίβειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποιεί η Κομισιόν, υπό τον φόβο των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων από την άνοδο των τιμών ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, επικεφαλής της Κομισιόν για την Οικονομία, ανέφερε πως εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγήσει σε διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Brent κοντά στα επίπεδα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι και στη διατήρηση των τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να φτάσει στο 3%.

Υπενθυμίζεται πως για τον Φεβρουάριο ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στα επίπεδα του 1,9%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ορίσει ως στόχο για τον πληθωρισμό τα επίπεδα του 2%, ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ακόμα, ο Ντομπρόβσκις είπε πως η κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να «ρίξει» κατά 0,4% την ανάπτυξη στην οικονομία της Ευρωζώνης, την ώρα που η Κομισιόν έχει προβλέψει ότι το ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 1,4% για το τρέχον έτος.

Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «ο αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, το εύρος και την ένταση της σύγκρουσης».

«Η συνεχής στοχοποίηση των ναυτιλιακών και ενεργειακών υποδομών κινδυνεύει να εκθέσει την παγκόσμια οικονομία σε ένα μακροπρόθεσμο σοκ στασιμότητας», είπε ο Λετονός αξιωματούχος.