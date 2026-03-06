H εξαγορά της Paypal θα αλλάξει το παγκόσμιο fintech

H πορεία της μετοχής της Paypal, έχει ακολουθήσει από το 2021, την αντίστοιχη πορεία και άλλων μετοχών, που από τον θρόνο της παγκόσμιας ηγεμονίας κατέληξαν στα «αζήτητα» των επενδυτών.

Όπως είχε αναλυθεί το άρθρο : Η κατάρρευση της PayPal και το μάθημα για τους επενδυτές, η PayPal του 2026 παλεύει για την επιβίωσή της ώστε να παραμείνει ένας αυτόνομος παίκτης στην αγορά. Η χρηματιστηριακή της αξία έχει καταρρεύσει πάνω από 80% από τα ιστορικά υψηλά της, και πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται πλέον αν η εταιρεία θα καταλήξει στόχος εξαγοράς ή απλά θα φθίνει αφού ξεπεραστεί τελείως από τον ανταγωνισμό.

Η «ήττα» της PayPal οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μια εφαρμογή. Είναι δηλαδή το τρένο ή το όχημα, ενώ οι ανταγωνιστές της όπως η Apple και η Google είναι τα δίκτυα, είναι οι σιδηροδρομικές ράγες ή οι εθνικοί αυτοκινητόδρομοι. Η PayPal προσφέρει μια υπηρεσία απευθείας στον καταναλωτή, «πατώντας» πάνω στις υποδομές τρίτων, όπως για παράδειγμα στο App Store της Apple, στο Android της Google ή στο δίκτυο της Visa και της Mastercard. Και ο κίνδυνος για την PayPal είναι το να βγει αύριο, μια πιο μοντέρνα, πιο χρηστική, πιο γρήγορη ή πιο φθηνή εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να την εγκαταλείψει πατώντας απλά την επιλογή «απεγκατάσταση» στο κινητό του.

Έτσι η PayPal, η εταιρεία που κάποτε όριζε το μέλλον του ψηφιακού χρήματος, βρίσκεται σήμερα σε μια υπαρξιακή κρίση, την ώρα που οι παραδοσιακοί παίκτες, όπως η Visa, η Mastercard, η Apple και η Google αποδεικνύονται πιο ανθεκτικοί από ποτέ.

H χαμηλή αξία, δηλαδή η χαμηλή χρηματιστηριακή αποτίμηση της PayPal, φαίνεται πως κινητοποίησε κάποιους δυνητικούς αγοραστές. Με αποτέλεσμα η Stripe και άλλες εταιρείες του κλάδου καθώς και διάφορα private equity funds, να σκέφτονται ότι η PayPal από αυτόνομος παίκτης, μπορεί μετατραπεί σε στόχο εξαγοράς. Μάλιστα σύμφωνα με σχετική έκθεση της Bernstein, ένα κοινό σχήμα Stripe & PayPal, θα αποτελούσε έναν χρηματοοικονομικό κολοσσό με συνολικό όγκο συναλλαγών που θα άγγιζε τα $3,7 τρισ. σε ετήσια βάση.

Η επιχειρηματική λογική πίσω από μια πιθανή εταιρική ενοποίηση της Stripe με την PayPal είναι αφοπλιστικά απλή.

Στον κόσμο των πληρωμών, υπάρχουν δύο πλευρές. Η πρώτη είναι η λεγόμενη Back-End που προσφέρει η Stripe. Είναι οι αόρατες υποδομές που επιτρέπουν στις εμπορικές επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές με ασφάλεια και ταχύτητα. Η Stripe είναι ο ηγέτης εδώ, προσφέροντας εργαλεία φιλικά προς τους προγραμματιστές. Και η δεύτερη είναι η λεγόμενη Front-End που προσφέρει PayPal. Είναι η «επαφή» των καταναλωτών με το σύστημα συναλλαγών. Η PayPal σήμερα κατέχει το 50% της αγοράς των ψηφιακών πορτοφολιών και διαθέτει πάνω από 230 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες που εμπιστεύονται την εφαρμογή της για τις αγορές τους.

Η οικονομική εικόνα των δύο εταιρειών παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Η χρηματιστηριακή αξία της PayPal, βρίσκεται στα $43 δισ. και ο δείκτης P/E (τιμή προς κέρδη) έχει κατρακυλήσει στο 8,5, ένα επίπεδο που θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό για εταιρεία τεχνολογίας. Υποδηλώνοντας ότι η αγορά δεν τιμολογεί πλέον την PayPal ως μια μετοχή ανάπτυξης. Ωστόσο, η PayPal παραμένει μια μηχανή παραγωγής χρήματος, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) που επέτρεψαν επαναγορές μετοχών ύψους $6 δισ. μέσα στο 2025.

Στον αντίποδα, η Stripe παραμένει μια ιδιωτική μη εισηγμένη στη Wall Street εταιρεία, με εξωχρηματιστηριακή αποτίμηση $159 δισ. Το 2025, ο όγκος συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου της Stripe έφτασε τα $1,9 τρισεκ., ξεπερνώντας για πρώτη φορά το αντίστοιχο μέγεθος της PayPal που ήταν στα $1,79 τρισεκ.

Εξαγοράζοντας την Paypal, η Stripe θα αποκτήσει και την πλατφόρμα της Venmo 67 εκατομμύρια χρήστες που κυριαρχεί στις μικροπληρωμές μεταξύ ιδιωτών, και την Braintree που επεξεργάζεται τεράστιους όγκους συναλλαγών για πλατφόρμες - κολοσσούς όπως είναι η Uber και η Airbnb και τον έλεγχο του PYUSD που είναι το stablecoin της PayPal, το οποίο έχει ήδη φτάσει σε κεφαλαιοποίηση τα $4 δισ., προσφέροντας στην Stripe μια έτοιμη υποδομή για την αναπτυσσόμενη αγορά των κρυπτογραφημένων πληρωμών.

Τι θα σήμαινε όμως μια συγχώνευση τέτοιου μεγέθους για τον μέσο καταναλωτή και τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις;

Στους καταναλωτές, θα προσέφερε μια πιο ενιαία εμπειρία πληρωμών, όπου το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι πλήρως ενσωματωμένο σε κάθε e-shop, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρει πρόσβαση σε πιο ισχυρά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και πιθανώς χαμηλότερες προμήθειες, αν η νέα εταιρεία αποφασίσει να μετακυλήσει τα οφέλη από τις μειωμένες τραπεζικές προμήθειες στους πελάτες της. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος οι μειώσεις να μην φτάσουν ποτέ στην εμπορική κοινότητα, αν η έλλειψη ανταγωνισμού επιτρέψει στη νέα κοινή εταιρεία Stripe-PayPal να διατηρήσει υψηλές τιμές.

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, το «πάντρεμα» της εμπιστοσύνης των καταναλωτών της PayPal, με την τεχνολογική υπεροχή του επεξεργαστή των συναλλαγών, δηλαδή της Stripe θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο ηγέτη που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να εκτοπιστεί.

Παρά τον ενθουσιασμό, που σε πρώτη φάση φαίνεται να κυριαρχεί ανάμεσα στους μετόχους τόσο της PayPal, όσο και της Stripe, ανάμεσα στους οικονομικούς αναλυτές υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Οι αντιμονοπωλιακές πολιτικές (antitrust policies) στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύσκολα θα επιτρέψουν στο νέο εταιρικό σχήμα να ελέγξει ένα τόσο μεγάλο μέρος της πίτας των ψηφιακών πληρωμών χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις. Επιπλέον, το ρίσκο και το κόστος που θα συνοδεύουν την «ενοποίηση» των δυο εντελώς διαφορετικών συστημάτων, αλλά και ο χρόνος που θα απαιτηθεί, θα καθυστερήσουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσα σε έναν ανταγωνισμό που δαπανά δισ. δολαρίων σε R&D.