Goldman Sachs: Η Ευρώπη υποχωρεί στις προτιμήσεις των επενδυτών - H ανησυχία για τη Γερμανία

Η Goldman Sachs εκτιμά πως οι επενδυτές έχουν αρχίσει να «σνομπάρουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές, εν μέσω αμφιβολιών για την οικονομική πορεία της Γηραιάς Ηπείρου, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg.

Δύο εκ των στρατηγικών αναλυτών της Goldman ανέφεραν χαρακτηριστικά ως «η Ευρώπη έχει πέσει στο τέλος της λίστας αγορών, επειδή υπάρχουν πολλές άλλες περιοχές που παρουσιάζουν καλύτερη δυναμική, Όλοι είναι αρκετά σκεπτικοί ως προς το αν η Ευρώπη θα δαπανήσει τα χρήματα».

Το Bloomberg έκανε λόγο για το ράλι του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 στο πρώτο τρίμηνο του 2025, που εμφάνισε καλύτερες επιδόσεις έναντι των αμερικανικών μετοχών.

Ωστόσο, η τάση αυτή αντιστράφηκε τους τελευταίους μήνες, όταν οι επενδυτές άρχισαν να επιστρέφουν μαζικά στα αμερικανικά assets, εν μέσω και των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Έτσι, είναι ενδεικτικό πως από την αρχή του 2025 ο αμερικανικός S&P 500 καταγράφει κέρδη 12% έναντι ανόδου 8,6% του Stoxx 600..

H Goldman στέκεται στο πακέτο δαπανών που ανακοίνωσε στη Γερμανία η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς.

«Η Γερμανία προβλέπει να δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό δρόμων, γεφυρών και των ενόπλων δυνάμεων, σε κινήσεις που αναμένεται να ενισχύσουν την παραγωγή.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν αμφισβητήσει πότε η υπόσχεση για μαζικά μέτρα τόνωσης θα μεταφραστεί σε κέρδη για τις εταιρείες. Οι επικριτές υποδηλώνουν επίσης ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των κρατικών προϋπολογισμών και όχι για την τροφοδότηση πρόσθετων επενδύσεων» ανέφερε το Bloomberg.