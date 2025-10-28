GfK: Απαισιοδοξία των Γερμανών για τα εισοδήματα τους - Κάτω από τις εκτιμήσεις το καταναλωτικό κλίμα

Υπό των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώνονται για τον Νοέμβριο οι καταναλωτικές προσδοκίες στη Γερμανία, εν μέσω της απαισιοδοξίας των νοικοκυριών της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης για τα εισοδήματα τους.

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από τον πρόδρομο δείκτη του ινστιτούτου GfK, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία διαμορφώθηκε στις -24,1 μονάδες έναντι των -22,3 μονάδων του Οκτωβρίου και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις -22 μονάδες.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση των προσδοκιών για τα εισοδήματα, οι οποίες έχασαν σχεδόν 13 μονάδες και έφτασαν τις 2,3 μονάδες – το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025. Αυτό εξάλειψε τα ισχυρά κέρδη που παρατηρήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

«Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανανεωμένοι φόβοι για τον πληθωρισμό και οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της απασχόλησης μειώνουν τις ελπίδες για βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη του κλίματος καταναλωτών» σημειώνεται στη σχετική έκθεση.

Αντίθετα, οι οικονομικές προσδοκίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες, ανεβαίνοντας 2,2 μονάδες στο 0,8, ενώ η προθυμία για αγορές αυξήθηκε ελαφρώς στο -9,3.

Ωστόσο, και οι δύο δείκτες παραμένουν υποτονικοί, με τις υψηλές τιμές των τροφίμων και της ενέργειας να συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η προθυμία για αποταμίευση υποχώρησε στο 15,8 από 16,1 τον προηγούμενο μήνα.