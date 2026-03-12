Γερμανία: Σε υψηλό 3ετίας τα 10ετή ομόλογα

Η απόδοση στο γερμανικό 10ετές ομόλογο (Bund) άγγιξε την Πέμπτη το 2,96%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται από το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές φοβούνται παρατεταμένες διαταραχές στη ροή αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ενώ τον Φεβρουάριο οι traders προεξοφλούσαν πιθανότητα 40% για μείωση επιτοκίων εντός του έτους, σήμερα η αγορά τιμολογεί πλήρως μια νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως τον Ιούλιο, ενώ δίνει πιθανότητα 70% για μια δεύτερη αύξηση έως τον Δεκέμβριο.

Η σκληρή στάση των αξιωματούχων της ΕΚΤ ενίσχυσε τις πιέσεις, καθώς ο μέλος του Δ.Σ., Ίζαμπελ Σνάμπελ, προειδοποίησε ότι το μετα-πανδημικό σοκ έχει αφήσει «πληγές» στην ψυχολογία καταναλωτών και επιχειρήσεων, οι οποίοι πλέον αναμένουν ταχεία άνοδο των τιμών.

Η Σνάμπελ ξεκαθάρισε πως η ΕΚΤ θα παρέμβει αποφασιστικά εάν διαφανεί κίνδυνος μονιμοποίησης του υψηλού πληθωρισμού.

Από την πλευρά του, ο Χάουκε Ζίμσεν της Commerzbank σημειώνει πως, αν και η τράπεζα διατηρεί την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις φέτος, οι αγορές είναι αναγκασμένες να τιμολογούν τα «δυσμενή σενάρια» όσο συνεχίζεται η επιθετική ρητορική των κεντρικών τραπεζιτών.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων, με το 10ετές να ενισχύεται κατά 5,5 μονάδες βάσης στο 3,70%. Η νευρικότητα οδήγησε το spread μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας στις 73 μονάδες βάσης, σημειώνοντας σημαντική απόκλιση από τα χαμηλά των 53,5 μονάδων που είδαμε στα μέσα Ιανουαρίου.