Γερμανία: Κάτω από τις εκτιμήσεις ο αριθμός των ανέργων τον Νοέμβριο

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το γραφείο εργασίας, υπογραμμίζοντας την αργή ανάκαμψη και τη συνεχιζόμενη έλλειψη δυναμικής στην αγορά εργασίας.

Σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1.000 σε 2,973 εκατομμύρια, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 5.000.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Το υπουργείο Οικονομίας αύξησε ελαφρώς τον περασμένο μήνα τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη για το τρέχον έτος στο 0,2% από τη στασιμότητα που είχε προβλεφθεί προηγουμένως, και προέβλεψε ανάπτυξη 1,3% για το επόμενο έτος.

Η επικεφαλής του γραφείου εργασίας Αντρέα Νάλες δήλωσε ότι ο αριθμός των απασχολουμένων παραμένει στάσιμος και η ζήτηση για εργατικό δυναμικό παραμένει υποτονική.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει υποσχεθεί να βγάλει τη Γερμανία από την ύφεση με μια απότομη αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα, αλλά αυτά τα μέτρα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να μεταφραστούν σε καλύτερες συνθήκες στην πράξη.