Γερμανία: Ελαφρά υποχώρηση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο στο 2,3%, όπως επιβεβαίωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.

Οι τιμές καταναλωτή, που έχουν εναρμονιστεί για να είναι συγκρίσιμες με αυτές των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το ετήσιο ποσοστό 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με τα προκαταρκτικά στοιχεία που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως η στατιστική υπηρεσία, τα οποία έδειχναν μια μικρή επιβράδυνση των πιέσεων στις τιμές στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.