Γερμανία: Το Βερολίνο αναθεωρεί προς τα πάνω την πορεία του ΑΠΕ, «βλέποντας» ανάπτυξη 0,2% για το 2025

Το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας αναθεώρησε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη φέτος σε 0,2% από προηγούμενη πρόβλεψη στο 0%, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις προβλέψεις και μίλησε στο Reuters.

Το υπουργείο προβλέπει ανάπτυξη 1,3% για το επόμενο έτος και 1,4% για το 2027.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχει σημειώσει ελάχιστη ανάπτυξη από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, ακολουθούμενη από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επιβολή δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.