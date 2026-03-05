Γερ. Γουόρεν σε Τραμπ για τους δασμούς: Επιστρέψτε τα χρήματα στους πολίτες

Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση της Γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αιχμή την επιστροφή των δασμών που εισπράχθηκαν παράνομα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή επιστολή που απέστειλε την Τρίτη, η Γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη καλεί τον Λευκό Οίκο να προχωρήσει στην άμεση αποζημίωση των Αμερικανών πολιτών, τονίζοντας ότι η άρνηση συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις ισοδυναμεί με «ληστεία μέρα-μεσημέρι εις βάρος κάθε αμερικανικής οικογένειας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής του Κογκρέσου που επικαλείται η Γουόρεν, οι «χαοτικοί» και «παράνομοι» δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ επιβάρυναν τον προϋπολογισμό του μέσου αμερικανικού νοικοκυριού με το ποσό των $1.700.

«Καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να αναιρέσει την τεράστια ζημιά που προκάλεσαν οι δασμοί σας, όμως η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε παράνομα από τον λαό», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την ανακοίνωση σχεδίου επιστροφών την 6η Μαρτίου.

Το «όχι» του Τραμπ και το δικαστικό θρίλερ

Η κίνηση της Γουόρεν έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, λίγες ημέρες μετά την ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα τέλη Φεβρουαρίου, η οποία ακύρωσε ένα μεγάλο μέρος των σαρωτικών δασμών του Προέδρου.

Παρά τη δικαστική ήττα, ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανένδοτος, αφού μφισβητεί ανοιχτά την εξουσία του Δικαστηρίου και έχει πει πως είναι έτοιμος να επιβάλει νέους δασμούς μέσω μονομερών ενεργειών, ενώ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι προτίθεται να επιστρέψει τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Η Γουόρεν δεν είναι η μόνη που ασκεί πιέσεις, καθώς ήδη, χιλιάδες αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν καταθέσει αγωγές κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διεκδικώντας αποζημιώσεις, ενώ ανάμεσά τους, είναι κολοσσοί όπως η Dollar General και η FedEx.

Η FedEx, σε επίσημη ανακοίνωσή της, ξεκαθάρισε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την επιστροφή των δασμών, δεσμευόμενη μάλιστα πως, σε περίπτωση νίκης στα δικαστήρια, θα επιστρέψει τα χρήματα στους πελάτες και τους αποστολείς που επωμίστηκαν τις χρεώσεις.